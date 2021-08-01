Sıcaklıkların artmasına bağlı olarak son bir haftadır Türkiye’nin çoğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan 150 yangının 132’si kontrol altına alınırken 18 noktada alevler doğayı tahrip etmeyi sürdürüyor. Manavgat, Marmaris, Bodrum ve Hozat’ta yangınlar devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden alınan bilgilere göre, Tunceli Hozat, Kahramanmaraş Türkoğlu, Mersin’in Silifke ve Aydıncık, Antalya’nın Manavgat, Gazipaşa, Alanya, Akseki ile Muğla’nın Köyceğiz, Kavaklıdere, Seydikemer, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde orman yangınları henüz söndürülemedi.

Bir haftadır süren yangınlarda ne büyüklükte bir orman kaybı olduğu henüz tespit edilebilmiş değil.

En büyük tehdit Marmaris’te

Son 24 saate en büyük tahribat ise şu ana kadar yedi kişinin hayatını kaybettiği Manavgat ile bir kişinin öldüğü Marmaris ile Bodrum’da meydana geldi.

Marmaris’in Turunç beldesinde yaşananların tahliyesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Aksaz Üssü’nde bulunan iki çıkarma gemisini bölgeye gönderdi.

Alevlerin trafik güvenliğini tehlikeye atması üzerine Datça-Marmaris yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Marmaris’in Selimiye beldesindeki yangının büyümesi üzerine sinema sanatçısı Şahan Gökbakar instagram hesabından yayın yaparak yardım istedi. Gökbakar’ın 5 milyondan fazla izlenen videolarından sonra ormanlık alana helikopterle müdahale edildi.

Pakdemirli: ‘‘13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 4800 personel yangına müdahale ediyor’’

Yeterli yangın söndürme uçağına sahip olunmadığı ve Türk Hava Kurumu uçaklarından yararlanılamadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla mücadelenin sürdüğünü söyledi

Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘An itibariyle devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor’’ dedi.

Koca: ‘‘864 kişinin etkilendiği yangınlarda 8 can kaybımız var’’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşların sağlık durumu ile sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

Koca, ‘‘Manavgat’taki yangında, ikisi yeni toplam 7 can kaybımız var. Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz. Mersin’deki yangından etkilenen 154 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 28 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi, 90 sağlık personeliyle olay yerindeyiz. Sağlık çalışanlarımız adına tüm Mersinlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Marmaris ve Bodrum’daki yangınlardan etkilenen 203 kişiden 186’sı tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 17’nin tedavisi devam ediyor. Olay yerinde 39 adet 112 ambulansı VE 15 UMKE ekibiyle toplam 193 sağlık personeli görev yapıyor. Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu’’ dedi.

Bodrum'da yangın Mazı ve Mumcular’da devam ediyor

Bodrum’da ise yangın nedeniyle Gökpınar ve Mazı mahalleleri tahliye edildi. Mumcular ve Çökertme beldelerinde de yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katılıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ‘‘Mazı köyümüzde süren ve yerleşim yerlerine ulaşan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz. Dün geceden itibaren bölgedeki vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdik. Ekipler ve halkımız ile birlikte yangını kontrol almak için çabamız sürüyor’’ derken Bodrum Belediyesi de vatandaşlarla zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde çağrı yaptı.

Akşener: ‘‘Orman yangınlarına sebep olanlar ve olacaklar terör üyeliği ile yargılanmalıdır’’

Muğla’dan sonra Antalya’da yangından etkilenen ilçeleri ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yakılan ormanların yerini betona bırakmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Akşener, “Manavgat özelinde anlatılanlar var. Türkiye genelinde anlatılanlar var. Eğer kundaklama varsa derhal bu kişiler bulunmalıdır. Kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Orman yangınlarına sebep olanlar ve olacaklarla ilgili arkadaşlarımız kanun teklifi verecek. O kişiler terör üyeliği ile yargılanmalıdır. Yanan ormanların yerine bir santimetre beton yapılmamalıdır. Yapılırsa elbet seçim gelecek. Oralara yapılan betonlar yıkılır bunun hesabı sorulur’’ dedi.

Babacan: ‘‘Bu ülkenin 10 tane değil 100 tane yangın söndürme uçağı alacak, 100 tane helikopter alacak gücü var’’

Yangın alanlarından incelemelerde bulunan bir başka siyasetçi de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dı.

Babacan, ‘‘Devletin asli görevi bu tür felaketlerden önce gerekli tedbirleri almaktır. Ben 11 yıl bu ülkenin ekonomisini yöneten bir arkadaşınız olarak söylüyorum ki, bu ülkenin 10 tane değil 100 tane yangın söndürme uçağı alacak, 100 tane helikopter alacak gücü vardır. Şu anda uçak yok, eski teknoloji, bozuktu, gerçekten bunlara bir vatandaş olarak üzülüyorum. Bu gördüğümüz tablo maalesef kötü yönetimin bir sonucu. Yangın küçükken, az sayıda uçak ve helikopterle söndürmek mümkünken, büyüyünce söndürmek çok daha zor hale geliyor’’ dedi.

