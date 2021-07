Yangınlar sonrası flaş kararlar peş peşe geliyor! Çok sayıda ilde ormanlara giriş yasaklandı

28 Temmuz'dan bu yana, özellikle Adana, Antalya ve Muğla'da devam eden yangınlar Türkiye'yi kahrederken, olası yeni yangınlara karşı önlemler de gelmeye devam ediyor. Dün, başta İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir olmak üzere birçok ilde ormanlara girişler yasaklanırken, bugün de yeni kararlar gelmeye devam ediyor.

KİLİS'TE 30 EYLÜL'E KADAR YASAKLANDI

Kilis Valiliği, 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmini kapsamında bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin yükselmesiyle kentte orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, tedbir amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Kilis sınırlarındaki tüm ormanlık sahalara 30 Eylül'e kadar yetkililer haricindeki vatandaşların giremeyeceği bildirilen açıklamada, "Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasası'nın 31 ve 32. maddeleri kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının, bu sahaları etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz ve İl Özel İdaremiz orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Valiliğimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kilis ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır."

Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman, Türk Ceza ve Kabahatler kanunları uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

Türkiye’nin güneyindeki orman yangınları sonrası birçok şehirden art arda flaş kararlar geldi. Çanakkale, Gaziantep, Balıkesir, Kocaeli İstanbul ve birçok ilde ormanlara girişler belirlenen sürelerde yasaklandı.

İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul'da orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.

-İstanbul İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında İstanbul İli sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.

-İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.

-Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

-Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

-Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

-Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

-Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

-İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

-Bu karar İstanbul ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

-Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

-Bu karar hükümleri 30.07.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında uygulanır. Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından yürütülür." ifadeleri yer aldı.

GAZİANTEP'TE ORMANLARA GİRİŞE 15 GÜN YASAK

Gaziantep Valisi Davut Gül, kent genelindeki ormanlara girişlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyururken Çanakkale Valiliği' de Ormanlara girişi 1 ay süreyle yasakladı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım" dedi.

ÇANAKKALE'DE ORMANLARA GİRİŞ 1 AY YASAK

Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ‘Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler’ hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler, Çanakkale Valiliği’nin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır" denildi.

BURSA'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI

Bursa’da 1 ay boyunca ormanlık alanda, mola vermek, piknik yapmak vb. aktiviteler yapılmayacak. Kurallara uymayanlara ceza kesilecek.

Türkiye’nin güneyindeki orman yangınları sonrası birçok şehirden art arda flaş kararlar geldi. Çanakkale, Gaziantep, Balıkesir ve Kocaeli'nden sonra İstanbul'da da Valilik ormanlara girişi bir ay boyunca yasakladı. Bu şehirler arasına Bursa da eklendi.

Ayrıca Yalova’da da ormanlara girmek ve piknik yapmak 1 ay boyunca yasaklandı.

NİĞDE'DE 15 EYLÜL'E KADAR YASAK

Niğde Valiliğince, çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

DENİZLİ'DE 3 AY YASAK

Denizli'de olası yangınlara karşı il genelindeki ormanlık alanlara girişler 3 ay boyunca yasaklanarak önlem alındı.

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı, ilerleyen günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek yangınlara karşı 31 Temmuz'dan, 31 Ekim 2021 tarihine kadar il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ormanlık alanlar ile buraların yakınında izin verilen yerlerde önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç, 31 Ekim tarihlerine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ilçedeki kanyona giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu.

BATMAN'DA İKİNCİ BİR EMRE KADAR YASAK

Batman Valiliği, piknik ve mesire yerleri dışında ormanlara girişlerin ikinci emre kadar yasaklandığını duyurdu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde orman yangınları sürerken, Batman Valiliği'nce kentte olası orman yangınlarına karşı tedbirler alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Batman ilinde oluşan meteoroloji şartları dikkate alınarak ormana giriş çıkışları kontrol altına alma ihtiyacı doğmuştur. Piknik ve mesire yerleri dışında ormana giriş çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahipleri kontrollü şekilde giriş çıkış yapacaktır. İş sahipleri en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi verecektir. Bu karar il ve ilçelerde belediyelerce köylerde ise ilçe müftülüklerince halka duyurulacaktır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

HATAY'DAN 3 AY YASAK KARARI

Hatay Valiliği'nce orman yangınları ile mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişlerin yasakladığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; resmi makamlarca belirlenen, mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş- çıkışların 31 Ekim'e kadar yasaklandığı kaydedildi. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi yönünde de karar alınırken, uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı vurgulandı.

UŞAK'TA 2 AY YASAK

Uşak Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışların 2 ay boyunca yasaklandığını duyurdu.

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınları tedbirleri kapsamında bir takımın önlemlerin alındığı belirtildi. Mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş çıkışların 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

KIRKLARELİ'DE 1 AY YASAK

Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin bir ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

GÜMÜŞHANE'DE ORMANA GİRMEK YASAKLANDI

Gümüşhane Valiliği, kentte ormanlık alanlara giriş-çıkışların ikinci bir değerlendirmeye kadar yasaklandığını duyurdu.

Gümüşhane Valiliği kararıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar kentteki piknik alanları, mesire yerleri ve ormanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, piknik, çoban ateşi, mangal yakma vb. faaliyetler ile birtakım kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi amacıyla; yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar Gümüşhane ilinin tamamında piknik, mesire yeri, ormanlık alanlar ve yangına sebebiyet verebilecek tüm alanlara piknik ve benzeri amaçlarla girişler yasaklanmıştır. Ayrıca yangına sebebiyet verebilecek havai fişek atımları da yasaklanmıştır” denildi.

ÇANKIRI'DA 15 EYLÜL'E KADAR YASAK

Çankırı Valiliği, artan sıcaklar nedeniyle 30 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını duyurdu.

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, artan sıcaklar nedeniyle 30 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 30.07.2021 tarih ve 1 nolu kararı ile ilimiz sınırları içerisinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere; ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş 15.09.2021 günü bitimine kadar yasaklanmıştır" denildi.

SİVAS

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte bulunan ormanlık alanlara geçici olarak girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Sivas Valisi Salih Ayhan resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Olabilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla geçici süreyle; ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak. Mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek. Çadırlı, çadırsız kamp yapılmayacak. Tüm duyarlılığımızla lütfen önlemlere uyalım” ifadelerini kullandı.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliğince, olası orman yangınlarıyla mücadele kapsamında orman bölgelerine girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Temmuz-31 Ağustos'ta her ne maksatla olursa olsun Kırıkkale 100. Yıl Devlet Ormanı, Yuva, Hasandede, Dinek Dağı, Çelebi, Ahılı köyü, Çelebi Karabucak köyü ağaçlandırma sahaları, Selamlı, Bıyıkaydın, Ulaklı, Koçubaba, Dağsolaklısı, Kavlak, Kenanbeyobası, Mehmetbeyobası, Gazibeyli köyleri, Karakeçili Kızılırmak, Keskin Attepesi ve çevresindeki ağaçlandırma sahaları, Dinek dağı orman alanı, Çipideresi, Dağsolaklısı ile Hisarköy çevresindeki toprak muhafaza sahaları, Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyü çevresindeki, Pazarcık köyü ve Kırıkkale yolu üzerindeki ağaçlandırma sahaları, Sulakyurt ilçesi Özdere ağaçlandırma sahası, Delice ilçe merkezi çevresindeki erozyon kontrol sahası, Kazmaca, Yahşihan ilçesi Irmak ve Kılıçlar ağaçlandırma sahaları, Küçükavşar, Meşeyayla, Büyükyağlı, Çongar, Çatallı köyleri rehabilitasyon sahaları ile her türlü orman ve ağaçlandırma sahalarına girişler yasaklanmıştır. "

KAYSERİ

Kayseri Valiliğince, çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında orman bölgelerine girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla, bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak meydana gelebilecek mevsim normalleri dışındaki hava koşullarından dolayı ilde orman yangınlarının oluşma riski değerlendirildi.

Toplantıda, il sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara orman yangınlarının önlenmesi kapsamında yetkililer haricinde girilmesinin, ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verme ve piknik yapma, mangal, semaver ve ateş yakılmasının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 31 ve 32. maddesi kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının, 30.07.2021-31.08.2021 tarihleri arasında yasaklanmasına karar verildi.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarınca, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirlerin eksiksiz olarak alınmasına, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımından sorumlu tüm kuruluşlarca, ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hattı bölmelerinde gerekli bakımların gerçekleştirilerek, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alınarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulanması kararlaştırıldı.

Tüm belediyelerce, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturularak yangın riskine karşı gerekli iş makinelerinin hazır bulundurulmasına, kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğünce koordineli olarak genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerince etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapılmasına, gerekli hallerde kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanlarının kullanılmasına, aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem başlatılması karara bağlandı.

EDİRNE

Edirne Valiliği tarafından ormanlık alanlara girişin 31 Ağustos’a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında tedbir kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle, ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla 30 Temmuz, 31 Ağustos tarihleri arasında il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkili ve izinli kişiler dışında girişler yasaklanmıştır.”

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında 9 maddelik tedbir kararı alındı. Karar kapsamda, Tekirdağ sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde yetkililer haricindeki vatandaşlar giremeyecek.

Ormanların çevresinde ve içinde mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köyler, mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini dozer, kepçe hazır bulunduracak. Orman idaresi, jandarma ve emniyet birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse kaymakamların emirleri ile tüm kamu personeli ve olanaklarından önleyici hizmetler ile yangınlara karşı müdahalede yararlanılabilecek."

KARABÜK

Karabük'te ormanlık alanlara girişlerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara giriş ve çıkışların bugünden itibaren bir ay yasaklandığı belirtildi.

Giriş ve çıkış yasağının 30 Temmuz ile 1 Eylül arasında uygulanması ve kontrolünün Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve orman işletme müdürlüklerince sağlanacağı kaydedilen açıklamada, ormanlara 4 kilometre mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ve piknik ateşi gibi ateşlere, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca düğün, eğlence amaçlı kutlamalarda havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmeyeceği bildirildi.

İl Müftülüğünce, camilerde vaaz veya konuşmalarda orman yangınları hususunun cemaate anlatılacağı vurgulanan açıklamada, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşların olası yangında neler yapması gerektiğine yer verildi.

Açıklamada, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı kaydedildi.

SAMSUN

Samsun Valiliği, 1 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmanın yasaklandığını açıkladı.

Son günlerde Türkiye’nin farklı şehirlerinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle Samsun’da ek tedbirler alındı. Samsun Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde ateşli piknik yapmaları, ayrıca anız ve bahçe artıklarını yakmaları hava sıcaklığının yükseldiği ve buna bağlı olarak kuru ot/çalılık miktarlarının fazla olduğu bugünlerde orman yangınlarında artış olduğu, vatandaşlarımızın kasten ya da kusurlu davranışları nedeniyle yurdumuzun değişik bölgelerinde çok büyük orman yangınlarının çıktığı, aynı zamanda milli güvenliği, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın Anayasal hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve uzantılarının huzur ve güven ortamına zarar vermek, kamuoyunda gündem oluşturmak ve toplumsal hayatı olumsuz etkilemek amacıyla tarım arazileri ve ormanlık alanlarda orman yakma, yerleşim yerlerine zarar verme…vb. sabotaj eylemleri gerçekleştirdikleri gözlemlenmektedir. Bu kapsamda ilimizdeki ormanlarımız da, vatandaşlarımız tarafından yoğun şekilde piknik amaçlı kullanılması nedeniyle yangın riski altındadır. Ormanlarımızdaki yangın riskinin ortadan kaldırılması için İçişleri Bakanlığımızın 27.07.2020 tarih ve 12254 sayılı Genelgesi ve 01.07.2021 tarih ve E-23635644-249-10814 sayılı Orman Yangınları konulu emirleri gereği Samsun İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Samsun Valiliği tarafından alınan tedbirler ise şu şekilde:



"1 Ağustos 2021- 30 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaklanmıştır. İlimiz genelinde anız ve bahçe artıklarını toplanarak yakılması yasaklanmıştır. Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarında 31.10.2021 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00’dan sonra müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Genel Kolluk Kuvvetleri (İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Birimleri) ile Orman Muhafaza Memurları başta olmak üzere Belediye Başkanlıklarına bağlı Zabıta ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı koruma ve kontrol ekipleri gibi görevliler tarafından, sorumluluk alanlarına giren kaymakamlıklar ve köy muhtarlıklarında mevzuatlar çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimleri yaparak, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır. Komisyonumuzca alınan İl kararları İlde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, İlçelerde ise kaymakamlıklar vasıtası ile köy muhtarlıklarına duyurulmasına karar verilmiştir"

MERSİN

Mersin Valiliği, ormanlık alanlara girişi 31 Ağustos'a kadar yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre, 31 Ağustos'a kadar il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkası giremeyecek.

Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola verilemeyecek, piknik yapılamayacak, mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.

Orman içi, bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve her türlü bitki örtüsü yakılamayacak.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.

Tüm belediyeler, orman içi, kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.

Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacak.

Gerekli hallerde kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, ormanlık alanlarına giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki mevsimsel sıcaklık değerleri gözlemlendiğinde, olağan üstü hava şartlarının yanı sıra gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse yasalarımızda öngörülen kurallara uymama ve ihmaller nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunun 9. ve 66. maddeleri kapsamında, piknik ve mesire yerleri dışında kalan İlimizdeki orman alanlarına giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahiplerinin kontrollü şekilde giriş çıkış yapmaları ve iş sahiplerinin en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi vermeleri, ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola verilmesi ve piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklanması, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar tarafından, hatların özellikle ormanlık alandan geçen bölümlerinde, gerekli bakımın gerçekleştirilmesi, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alınması ve gerektiğinde enerji kesintisinin uygulanması, tüm belediyelerimizin yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulundurmaları, Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerince etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapılması kararlaştırılmıştır.

Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacaktır" denildi.

ANTALYA

Antalya'da ormanlara girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahminlerine göre, bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı ve bu durumun orman yangınlarına neden olmaması için tedbir kararları alındığı belirtildi. Antalya sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara, 30 Temmuz-31 Ağustos döneminde yetkililer haricindeki vatandaşların giremeyeceği aktarıldı. Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır."

Tüm belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracakları belirtildi.

Kaymakamlıklar ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin de etkin şekilde gözetim ve denetim yapacaklarına işaret edilen açıklamada, gerekli hallerde kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.