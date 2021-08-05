Yangınlar Sürüyor AKP "Kontrol Altında" Diyor

Türkiye'de AKP iktidarının yerleşim yerlerini etkileyen orman yangınlarıyla ilgili "kontrol altında" yönündeki açıklamalara devam etmesine karşın on binlerce ağacı ve binlerce insanı etkileyen yangınlar sürüyor.

AKP iktidarı döneminde ormanlık alanlardaki pek çok yerleşim yerleri "köy" statüsünden çıkartıldı ve büyükşehir belediyeleriyle ilgili yapılan çok sayıda yasa değişikliğiyle "mahalle" statüsüne alındı. Şimdi orman alanlarında başlayan ancak mahalle adı altındaki köyleri etkisi altına alan yangınlar için AKP iktidarı, "meskun alandaki yangınlardan belediyeler sorumlu" tezini öne sürüyor. Özellikle Ege Bölgesi'nde deniz kıyısındaki sert yamaçlarda kızılçam ormanlık alanlarındaki yangınlar farklı bölgelerde sürmesine rağmen AKP iktidarı, kamuoyu algısına yönelik ana muhalefet partisi CHP'yi sorumlu gösterme yönündeki açıklamalara imza atıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak "Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır" ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yerleşim yerlerinden belediyelerin sorumlu olduğunu sıkça belirterek, yangınlarla ilgili belediyeleri işaret etmekte. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Türkiye'ye destek verilmesi yönünde çağrı yapanları hedef göstermesinin ardından sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili ‘Help Turkey’ etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil ettiği iddia edilen paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Muğla'da 36 bin kişi tahliye edildi, 55 bin hektar orman kül oldu

Türkiye'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde pek çok mahalle adı altındaki civar köyler adeta yok olmuş iken Ege'de Muğla ilindeki orman, tarım ve turizm alanlarında yangınlar sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugünkü duruma ilişkin hazırlandı bilgi notunda, çoğu aslında köy olan 54 mahallede 11 bin 844 haneyi tahliye ettiklerini açıkladı. Bu haneler itibariyle 36 bin 365 kişiyi evlerinden uzaklaştırmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Ören ilçesinde dünden itibaren 17 mahalle tahliye edildi. Bu kapsamda Alatepe, Çakıralan, Dere, Hüsamlar, Kalem, Kultak, Ören, Pınar, Sek, Türkevleri, Yoğunoluk, Çamlıca, Bağdamlar, Bayır, Gürceğiz, Akçayaka ve Karacaağaç’ta tahliye işlemleri yürütüldü. Burada 4 bin 994 hane boşaltılarak, 8 bin 743 vatandaş güvenli alanlara yönlendirildi.

VOA Türkçe’nin 2 Temmuz'da yangından etkilenen Çökertme, Gökbeli ve Bozalan köylerinden tahliye edilenlere mikrofon uzattığı Ören'deki çadır kent de risk bölgesi içine girdi. Ören'deki bazı vatandaşlara Muğla'nın Menteşe ilçesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Milli Piyango Öğrenci Yurdu gibi yerlerde konaklama imkanı sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yeterli veri alınmayan bölgeler haricinde bu sabah itibariyle 55 bin 11 hektar ormanlık alanın yandığını da açıkladı. Bu durumdan binlerce ağaç ve canlı etkilenmiş görünüyor.

Muğla ilindeki Marmaris, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinde farklı bölgelerde yangınlar sürüyor. Bodrum ve Menteşe ilçelerinde ise soğutma çalışmalarına devam edildiği açıklandı.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Cumhurbaşkanı'nın yangın konusunda bizi suçlamasından çok üzgünüm. Yangın şehirlerden ormana sıçrasa biz suçlanabilirdik. Ama yangın ormandan yerleşimlere sıçrıyor. Orman bizim sorumluluğumuzda değil, ama gene de çalışıyoruz" açıklamasıyla iktidarca sergilenen tutuma tepki gösterdi.

Milas'ta yangın göz göre göre mi büyüdü?

VOA Türkçe’nin 2 Temmuz günü Fesleğen Köyü'nün üst bölgesinde deniz (güney) cephesinde devam ettiğini görüntülediği yangın, rüzgar ve sıcaklık etkisiyle büyümeye devam etti.

Fesleğen bölgesinde tepede ormanlık alanda yangın kontrol altına alınmamış iken birkaç saat öncesinde üç bakan ise o bölgede kuzey cephede alt noktadaki Beyciler Köyü'nde basın toplantısı düzenlemişti. Bu toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, CHP başta olmak üzere muhalefeti eleştirerek, sosyal medyada havadan müdahale için Türkiye'ye destek çağrısında bulunulmasına tepki göstermişti. Pakdemirli, ülke genelinde "16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850'nin üzerinde arazöz ve 150'nin üzerinde iş makinesi" ile müdahaleye devam edildiğini söylemişti. Bu açıklamada Pakdemirli'nin 16 uçak içerisinde Hırvatistan ve İspanya'daki gelenleri da dahil ettiği ve sadece denizden su alma özelliğine sahip amfibik olduğunu açıklaması dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, son uçak sayısını 20 olarak duyurdu.

Hükümetçe endişeye gerek olmadığı yönündeki açıklamalara karşı Fesleğen'de devam eden yangın dün itibariyle rüzgar yön değiştirdikçe doğuya Ören ilçesine ilerledi ve burada termik santral sahasına sıçradı. CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da, Fesleğen'de yangın devam ederken havadan uçaklarla yeterince müdahale yapılmaması sonucunda alevlerin Kemerköy Termik Santrali sahasına geldiğini ifade etti. Tokat, son olarak Ören marinada aracı olmayan vatandaşlar için bin 500 kişilik çıkarma gemisinin hazır tutulduğunu açıkladı.

“Santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır”

Kemerköy Termik Santrali’ne ulaşan yangının söndürüldüğü açıklandı. Ancak Associated Press ajansının haberine göre hem Kemerköy santrali hem de bölgedeki ikinci bir santral hala risk altında. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamada “Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır” dedi. Kemerköy’e giden yollar da kapatıldı ve vatandaşların bölgeye girişine izin verilmiyor.

