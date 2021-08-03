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  4. Yangınlarda TOMA'lar kullanılıyor mu? EGM'den açıklama

Yangınlarda TOMA'lar kullanılıyor mu? EGM'den açıklama

03.08.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin farklı illerindeki yangınlar devam ederken TOMA'ların yangınlarda kullanılmadığı yönündeki iddialara Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Yangınlarda TOMA'lar kullanılıyor mu? EGM'den açıklama

Farklı illerdeki yangınlarla mücadele devam ederken sosyal medyada TOMA'ların alevlerle mücadelede kullanılmadığı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem konusu oldu.

EGM'DEN TOMA PAYLAŞIMI

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gelen iddialara yanıt verdi. EGM'nin paylaşımında "TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında..." ifadesiyle birlikte yangınlara müdahale eden TOMA'ların görsellerine de yer verildi.

"ALEVLERLE SAVAŞIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bir paylaşım daha yapan EGM "Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz" açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
yangın
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