Yangınlarda TOMA'lar kullanılıyor mu? EGM'den açıklama

Farklı illerdeki yangınlarla mücadele devam ederken sosyal medyada TOMA'ların alevlerle mücadelede kullanılmadığı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem konusu oldu.

EGM'DEN TOMA PAYLAŞIMI

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gelen iddialara yanıt verdi. EGM'nin paylaşımında "TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında..." ifadesiyle birlikte yangınlara müdahale eden TOMA'ların görsellerine de yer verildi.

TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında... pic.twitter.com/CWdQVhmFNe — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 3, 2021

"ALEVLERLE SAVAŞIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bir paylaşım daha yapan EGM "Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Alevlerle savaşımız devam ediyor



Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz pic.twitter.com/v2yAJUkNVG — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 3, 2021



