"Yangınları kara propaganda malzemesi yapmaya çalışıyorlar"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentte son günlerde çıkan örtü yangınlarının tamamının söndürüldüğünü ancak terörle mücadeleyi sekteye uğratmak ve yatırımları önlemek isteyenlerin bu yangınları bahane ederek kara propaganda yaptığını söyledi.

Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de temmuz ve ağustos aylarında ormanlık alanlarda yangın çıkma ihtimalinin havaların ısınmasına ve nem oranının düşmesine bağlı arttığını belirtti.

Tunceli'de bu yıl dört ayrı bölgede örtü altı yangını ve orman yangını çıktığını, yangınlara müdahalelerin yapıldığını ifade eden Sonel, "Kentimizde son dönemde Pertek ilçesine bağlı Çataksu köyü kırsalında, Hozat ilçesine bağlı Aliboğazı bölgesinde, merkeze bağlı Eğriyamaç köyü Bali Deresi bölgesinde ve son olarak dün gece yine merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Cığ mevkisinde olmak üzere 4 örtü altı orman yangını çıkmıştır. Bu yangınların tamamı söndürülmüştür. İlimizde bugün itibarıyla yangın yoktur." dedi.

Yangınlara gerekli müdahalelerin yapılarak söndürüldüğünü aktaran Sonel, şunları kaydetti: