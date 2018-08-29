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"Yangınları kara propaganda malzemesi yapmaya çalışıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel: - "Kentimizde son dönemde 4 örtü altı orman yangını çıkmıştır. Bu yangınların tamamı söndürülmüştür. İlimizde bugün itibarıyla yangın yoktur" - "Bir kesim konuşacak, propaganda yapacak. Bu kesim konu bulamayınca orman yangınlarını kara propaganda malzemesi yapmaya çalışıyor. Terörle mücadeleyi sekteye uğratmak ve yatırımları önlemek için kara propaganda yapıyorlar" - "Belli bir kesimin 'bilinçli olarak yangın çıkarılıyor' ve 'yangınlar müdahale edilerek söndürülmüyor' şeklindeki yaklaşımları en hafif tabirle vicdansızlık ve ahlaksızlıktır" - "Çağdaş insanların yaşadığı Tunceli huzur kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve bu huzur ortamı vatandaşlarımızın da desteğiyle kalıcı hale gelecek"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentte son günlerde çıkan örtü yangınlarının tamamının söndürüldüğünü ancak terörle mücadeleyi sekteye uğratmak ve yatırımları önlemek isteyenlerin bu yangınları bahane ederek kara propaganda yaptığını söyledi.

Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de temmuz ve ağustos aylarında ormanlık alanlarda yangın çıkma ihtimalinin havaların ısınmasına ve nem oranının düşmesine bağlı arttığını belirtti.

Tunceli'de bu yıl dört ayrı bölgede örtü altı yangını ve orman yangını çıktığını, yangınlara müdahalelerin yapıldığını ifade eden Sonel, "Kentimizde son dönemde Pertek ilçesine bağlı Çataksu köyü kırsalında, Hozat ilçesine bağlı Aliboğazı bölgesinde, merkeze bağlı Eğriyamaç köyü Bali Deresi bölgesinde ve son olarak dün gece yine merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Cığ mevkisinde olmak üzere 4 örtü altı orman yangını çıkmıştır. Bu yangınların tamamı söndürülmüştür. İlimizde bugün itibarıyla yangın yoktur." dedi.

Yangınlara gerekli müdahalelerin yapılarak söndürüldüğünü aktaran Sonel, şunları kaydetti:

"Kentimizde valilik, belediye, güvenlik güçlerimiz ile tüm kurumlarımız büyük bir uyum ve koordinasyon içinde çalışmaktadır. Tunceli'deki yangınlara müdahale ederek doğayı en az tahribatla kurtarmak görevimizdir. Vicdanımızda, kültürümüzde ülkenin milli serveti olan ormanları korumak var. Bugüne kadar kentimizde meydana gelen yangınlara Tunceli Orman İşletme Müdürlüğümüz ekipleri yangın söndürme araç gereçleriyle, Devlet Su İşlerinden aldığımız dozerlerle, gönüllü sivil vatandaşlarımızla ve arazinin uygun olması durumunda yangın söndürme uçağıyla gerekli müdahaleyi yaptık, yangınlara devletimizin tüm imkanlarını kullanarak müdahale etmekteyiz."

Sonel, dün akşam saatlerinde kent merkezinin kırsal kesiminde "Kurusipi" diye anılan bölgede ormanlık alanda çıkan örtü altı yangınını söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ek olarak Tunceli Belediyesi itfaiyesi ve güvenlik güçlerinin destek verdiğini ifade ederek, söz konusu yangının 4-5 saatlik çalışmayla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü vurguladı.

Tunceli'de son bir yılda 10-15 yılda yapılması planlanan yatırımların yapıldığına işaret eden Sonel, yapılan her yatırımda, olumsuzluklardan beslenen terör örgütleri ve yandaşlarının tüm kara propaganda malzemesinin ellerinden alındığını anlattı.

Vatandaşların hayal ettiği yatırımlara ve kentteki üretimi desteklemeye devam edeceklerini bildiren Sonel, "Bir kesim konuşacak, propaganda yapacak. Bu kesim konu bulamayınca orman yangınlarını kara propaganda malzemesi yapmaya çalışıyor. Bu kara propagandayı da özellikle sosyal medyadan kentimize ait olmayan yangın fotoğrafları ve videoları kullanarak yapıyorlar. Terörle mücadeleyi sekteye uğratmak ve yatırımları önlemek için kara propaganda yapıyorlar." dedi.

Sonel, özellikle sosyal medya üzerinden bilgi kirliliği yaymaya çalışıp vatandaşları yanıltmaya, huzuru ortamını bozmaya çalışan kişi ve kurumlar hakkında gerekli işlemlerin adli mercilerce yapılmaya başlandığını belirtti.

- "Huzur ortamı birilerinin elindeki propaganda malzemesini alıyor"

Tunceli'nin yakın zamanda marka şehir olacağını dile getiren Sonel, yapılan yatırımlarla, terörle mücadeledeki başarıyla kente bakışın değiştiğini ifade etti. Sonel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tesis edilen huzur ortamı birilerinin elindeki propaganda malzemelerini alıyor. Tunceli başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın desteğiyle gün geçtikçe gelişiyor, üretiyor, değişiyor, güzelleşiyor, modernleşiyor. Çağdaş insanların yaşadığı Tunceli huzur kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve bu huzur ortamı vatandaşlarımızın da desteğiyle kalıcı hale gelecek çünkü Tunceli bunu hak ediyor. Kentimizde son günlerde çıkan yangınların ardından belli bir kesimin 'bilinçli olarak yangın çıkarılıyor' ve 'yangınlar müdahale edilerek söndürülmüyor' şeklindeki yaklaşımları en hafif tabirle vicdansızlık ve ahlaksızlıktır."

Tunceli'de büyük çaplı olmayan 4 yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Sonel, çalışmaların tamamlanmasının ardından adli ve idari sürecin başlatılacağını sözlerine ekledi.

- Ormanlık alana saklanan teröristlere ağır darbe indiriliyor

Terör örgütü mensupları, Tunceli kırsalında sarp ve yolu bulunmayan, orman örtüsü ile kaplı arazileri barınma amacıyla kullanıyor.

Güvenlik güçleri de söz konusu alanlar başta olmak üzere kent genelinde sık sık hava destekli operasyon düzenleyerek örgüte ağır darbe indiriyor.

Tunceli'de son dönemde düzenlenen başarılı operasyonlarla, "terörden arananlar" listesinde "kırmızı" kategoride bulunan PKK'nın sözde Dersim saha sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 terörist etkisiz hale getirildi.

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