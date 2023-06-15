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  4. Yangınları önlemek için yeni karar! O ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Yangınları önlemek için yeni karar! O ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı

15.06.2023 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı, mesire alanlarına da sınırlama getirildi.

Yangınları önlemek için yeni karar! O ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kentte bazı kararlar alındı.

Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin 15 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ardahan merkez Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle, Çakırüzüm ve Köprülü mesire yeri, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerindeki mesire yerlerinin dışındaki ormanlık alanlara 15 Eylül'e kadar görevli personel haricinde girişler yasaklandı."

Açıklamada, mesire yerlerine ise saat 19.00'dan 08.00'e kadar girişlerin yasaklandığına yer verildi. (AA)

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