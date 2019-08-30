Yangınların Ardından İzmir Yaralarını Sarmaya Çalışıyor

İzmirliler, 18 Ağustos’ta Karabağlar’da başlayan, daha sonra Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayan orman yangınlarının yol açtığı yaraları sarmak için, yangın alanlarından biri olan Efemçukur Devedüzü Mevkii’nde buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla “Orman İzmir” başlığı altında ve “Gel, Gör, Koru” temasıyla gerçekleştirilen buluşmaya binlerce İzmirli katıldı. Toplantıda uzmanlar, akademisyenler, STK temsilcileri ve vatandaşlar, yangının yaralarını sarmak için atılması gereken adımlar konusunda görüşlerini paylaştı. Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi de aynı yerde olağanüstü gündemle toplandı. Soyer’den Pakdemirli’ye yanıt: ‘’5 bin hektar alan yandı’’ Programın açış konuşmasını yapan Soyer, “Gel, gör, koru demiştik, geldiniz gördünüz ve koruyacağınıza dair inancımız pekişti. Bugün 30 Ağustos yani bu topraklarda huzur içinde yaşayalım diye atalarımızın gözlerini kırpmadan can verdikleri günün 97’nci yıldönümü. Atalarımızın kanına, canına, aziz hatıralarına sahip çıktığınız için hepinizi kalbimin olağanca sıcaklığıyla selamlıyorum. Bu topraklardan umudumuzu kesmememiz için çok nedenimiz var. Bugün İzmir için Türkiye için çok anlamlı bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Büyük bir felaket yaşadık. Kimileri 500 diyor ama biz ölçtük, biçtik 5 bin hektarın üzerinde alan yandığını biliyoruz” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangında 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü söylemişti.

“Bu bir heves değil” Soyer, “Burada uzmanlarımız sunumlar yapacak. Biz de onları meclise getireceğiz ve karar alacağız. İzmir’in seçilmiş en büyük karar organı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’dir. Bu bir heves değildir. Bir fidan dikelim vicdanımızı rahatlatalım değil. Biz bu hikayenin farklılığı, nasıl koruyacağımızı, sahip çıkacağımızı ve bundan sonra bu tür felaketler yaşamamak için neler yapacağımızı karar altına alacağız. Bir fidan dikip vicdanını rahatlamak isteyen varsa bilsin ki bu mümkün değil. Vicdanımızı, güç birliğiyle bu toprakların tek bir yeşil otuna kadar sahip çıkınca rahatlatacağız ve çocuklarımıza bir vatan bırakacağız” diye konuştu. İmar tartışması İzmir’de orman yangınları sürerken Tunç Soyer, “Yanan alanları imara açmayacağız” açıklamasında bulunmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da Anayasa’nın 169’uncu maddesi gereğince orman alanlarının zaten imara açılamayacağını belirterek “Belediye Başkanı konuyla ilgili cehaletini ortaya koymuş oldu” açıklamasında bulunmuştu. Soyer, toplantıda Hamza Dağ’a, “Birileri bunu cahilce bulabilir ama bir metrekaresini bile imara açtırmayacağız, asla açtırmayacağız” şeklinde yanıt verdi.

“Buralarda belediye ağaçlandırma yapamaz” Toplantıda söz alan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ise “Türkiye’nin en büyük yangınlarından biri 2008 yılında Manavgat’ta yaşandı. 18 bin hektar alan yandı. Buranın 3 katı büyüklüğünde bir alan yandı. Onlarca uçak ve helikopter aynı anda kullanıldı. Yangın için önemli olan yerden müdahaledir. Yangın büyüdükten sonra son noktayı yerden koymak zorundasınız. Bunları güçlendirmemiz gerekiyor. 28 yıldır mesleğin içindeyim. Uçak mı helikopter mi diye tartışılır. Ama bu tartışmaları bırakarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün yangına müdahale ekipmanlarını oluşturması gerekiyor. Şunu söyleyeyim; buralarda belediye ağaçlandırma yapamaz. Buralar müdürlüğün yetki alanı içine giriyor. Belli bir enerji var, İzmir’i yeşillendirmek istiyorsunuz. El birliğiyle İzmir’in içinde yeşil alanlar için enerjiyi kullanmalıyız” ifadelerini kullandı. “Ağacın, ormanın siyaseti olmaz” Tunç Soyer de bu açıklamanın ardından “Biz, Orman Genel Müdürlüğü’müzle, Orman Bölge Müdürlüğü’müzle ve Tarım Bakanlığı’mızla birlikte çalışacağız, tüm kamu kurumlarıyla beraber çalışacağız, hiç kuşkunuz olmasın. Ağacın, fidanın, ormanın siyaseti olmaz. Bunlar İzmir’in ortak değeridir. İzmir’den Türkiye’ye böyle bir ders vereceğiz; ‘Biz, ağacımız, ormanımız için kimliğine, siyasetine, dinine, etniğine bakmadan el ele verebiliriz, bu topraklara hep beraber sahip çıkabiliriz’ diyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Soyer ayrıca, yangında 278 üreticinin arazisinin zarar gördüğünü tespit ettiklerini ve zararların karşılanması konusunu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme getireceklerini de sözlerine ekledi. “Önemli olan ekosistemi geri döndürmek” Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Türk de yangın yerindeki çalışmalarını anlattı. Bazı bilgisizce açıklamalarla kamuoyunun yanlış yönlendirdiklerini vurgulayan Türk, iyi bir planlama ve rehabilitasyon sonucunda ormanın kendisini zaman içinde yenileyebileceğini söyledi. Ağaç dikmenin kolay olduğunu vurgulayan Türk, İzmirlilerin gerekirse bir haftada bir milyon ağaç dikebileceğini, ancak önemli olanın ekosistemi geri döndürmek olduğunu ifade etti. Türk, fidan dikmek yerine bu alanların maden ocaklarından, farklı arazi kullanımlarından korunması için kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı. İzmir Orman Mühendisleri Odası Başkanı Sabahattin Bilge, Şubat ayı sonuna kadar yanan ağaçlardan yangın alanının temizlenmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda söz alan vatandaşlar da yanan alanlarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.