Yangınların Pençesindeki Marmaris Hava Desteği İstiyor

Türkiye’nin ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde devam eden orman yangınları bir haftayı aşkın süredir devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü internet sitesine göre Antalya’nın Gazipaşa, Manavgat, Akseki, Alanya, Kemer, Seydikemer ve Gündoğmuş ilçeleri ile Muğla’nın Marmaris, Milas, Kavaklıdere, Köyceğiz, Bodrum, ilçeleri ve Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki yangınlar henüz söndürülmüş değil.

Son bir haftada çıkan 160 yangından 149’u ya söndürüldü ya da kontrol altına alındı. İlçenin tümü turizm merkezi olan Turunç, Amos, Kümlübük, Hisarönü, Orhaniye ve Turgut mahallerinde yangınlar sürüyor. Bu mahallelerde birçok ev kullanılamaz hale geldi.

Marmaris Belediye Başkanı: ‘‘Ciğerlerimiz yok oluyor, daha çok hava desteği ve daha çok uçak’’

Hava desteği çağrısında bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bu desteğin verilmemesinin sonuçlarının ilçenin doğası ve yaşayanları için ağır olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından yayın yapan Oktay, ‘‘İlk günden beri hava desteği talep etmemize rağmen bugün itibariyle bir helikopterle havadan müdahale ediliyor. Karadan cansiperane çalışmalar sürdürülüyor. Ama bölgenin coğrafi yapısı gereği her alana karadan ulaşabilmek mümkün değil. Çağrımı yineliyorum. Daha çok hava desteği ve daha çok uçak. Ciğerlerimiz yanmıyor sadece ciğerlerimiz yok oluyor. Bu Marmaris’in çığlığıdır’’ dedi.

Orman yangınlarına müdahale için Hırvatistan ve İspanya’dan gönderilen üç amfibik uçak Türkiye’de

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için İspanya’dan iki, Hırvatistan’dan da bir uçak Türkiye’ye gelerek söndürme çalışmalarına katıldı.

Böylelikle Türkiye’deki orman yangınların söndürülmesi için destek veren ülke sayısı altıya çıktı. Daha önce Ukrayna üç uçak, Rusya beş uçak ve üç helikopter, İran bir uçak ve iki helikopter göndermişti. Azerbaycan’ın bir helikopterinin de bugün bölgeye ulaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda orman yangınlarının söndürülmesi için hava desteği veren ülkelerin liderlerini tek tek anarak teşekkür etti. Erdoğan, taziyelerini ileten, desteklerini ileten ülkelere de minnettarlığını bildirdi.

TSK, Sahil Güvenlik ve Emniyet Genel Müdürlüğü de yangın söndürme çalışmalarına katılıyor

Güvenlik güçleri de orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına desteklerini dünden bu yana arttırdı.

Bu sabaha karşı Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘‘Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400’den fazla Mehmetçik; 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır’’ ifadelerine yer verilirken Sahil Güvenlik Komutanlığı da 520 sahil güvenlik personeli, 1 sahil güvenlik korveti, 26 sahil güvenlik botu, 3 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, 1 sahil güvenlik helikopteri yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verdiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 112 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk etti.

Hulusi Akar: ‘‘İhtiyaçlar doğrultusunda tüm imkan ve kabiliyetlerimiz seferber edilmiş bulunuyor’’

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın katılımıyla video konferans düzenleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TSK’nın yangın söndürme çalışmalarına aktif destek verdiğini söyledi.

Akar, "Ormanlarımız, tabiat varlıklarımız milli zenginliklerimizdir. Onların ve onlarla birlikte vatandaşlarımızın zarar görmesi bizleri derinden üzmektedir.

Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesine yönelik ilgili bakanlıklar çalışmalarını sürdürüyor. İHA'larımız, helikopterlerimiz, çıkarma gemilerimiz, itfaiye araçlarımız, arazözlerimiz, su tanklarımız, araç/iş makinalarımız, çekicilerimiz, personelimiz görev alıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda tüm imkan ve kabiliyetlerimiz seferber edilmiş bulunuyor’’ dedi.

İyi Partili Tatlıoğlu: ‘‘100 bin hektarın üzerine orman yandı,TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz’’

Partisinin Bursa il başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulunan İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni acil toplantıya çağırdı.

İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, ‘‘İçinde bulunduğumuz durumun bir tek ana başlığı var, Türkiye yanıyor. Bu nedenle İyi Parti olarak TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Sayın Mustafa Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya davet etmesini talep ediyoruz. Bini geçen noktada 100 bin hektarın üzerinde orman, tabiat varlığımız yanmıştır, dokuza yükselen can kaybımız söz konusudur. Eğer bugün toplanmayacaksa TBMM, ne gün toplanmalı? Bu nedenle de toplanmayacaksa da hangi nedenle toplanmalı? Ortak bir komisyonda bu meseleyle ilgili eksikler ve yarın için ne yapılabilmeyi konuşmalı. Türkiye artık böyle bir felaketler karşı karşıya kaldığında A'dan Z'ye hazırlıklı olmalıdır’’ dedi.

Bahçeli muhalefeti orman yangınlarını siyasi ranta çevirmekle suçladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise muhalefet partilerinin Türkiye’yi planlı bir kaosa sokarak ülkeyi zayıflatmaya çalıştığını söyledi.

MHP lideri, ‘‘Orman yangınlarını siyasi ranta çevirmek için tetikte bekleyen, ülkemizin bugünkü kırılgan ve nazik ortamını sömürmek için ortam kollayan fırsatçıların derin bir gaflet ve sorumsuzluk girdabına kapıldıkları esefle görülmektedir. CHP ve İP genel başkanlarının açıklamaları ne vatan, ne millet sevgisiyle ne de siyasi etik ve erdemle bağdaşmayacak kadar ayıplı ve hastalıklıdır. Türkiye’nin zor günlerinde yangından nemalanma rekabetine tevessül etmek, bununla da yetinmeyerek iktidara muhalefet ediyorum derken felaketle kol kola girmek namertliktir. Bu namert ve nankör siyaset anlayışı zillete düşen muhalefet partileri açısından kaygı ve utanç verici bir rezalettir’’ dedi.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarıyla mücadeleyi yandaşı için yıllık ihalelerle yapıyorsa yangınları önleyemez’’

Yanan orman alanlarının ranta açılmasına izin vermeyeceğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin su ve iklim krizinin ortasında olduğunu ama Saray’ın hakikati duymak istemediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleme konusunda bir master planı hazırlamaktan acizse, o cumhurbaşkanı orman yangınlarını engelleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarının beşer yıllık zaman dilimleri içerisinde sürekli arttığını göremiyor, görüyor da kavrayıp, önlem almıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı küresel ısınma ile birlikte orman yangınlarının artacağını bilmiyorsa, dünyada ve Türkiye'de ilgili uzmanların yazılı uyarılarını dahi okumuyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarıyla mücadeleyi yandaşı için yıllık ihalelerle yapıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez’’ diye konuştu.

