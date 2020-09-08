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Yangınların Sürdüğü California'da Zorunlu Elektrik Kesintisi

08.09.2020 21:54 | Son Güncelleme

Eyaletin en büyük enerji dağıtım firması yangınların büyümesini engellemek için 172 bin abonesine sağladığı elektrik hizmetini kesti

Yangınların Sürdüğü California'da Zorunlu Elektrik Kesintisi

ABD'de haftasonunda büyüyen orman yangınlarının hakim olduğu California eyaletinde risk altındaki bölge sakinlerini helikopterlerle kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haftasonunda 200'den fazla Californialı helikopterlerle tahliye edilmişti. Eyaletin en büyük enerji dağıtım firması ise yangınların büyümesini engellemek için 172 bin abonesine sağladığı elektrik hizmetini kesti.

Salı günü sabah erken saatlerde yapılan üç helikopter uçuşuyla Sierra Ulusal Ormanı'ndan 35 kişinin daha kurtarıldı.

Bu yıl California'da dev yangınlar şimdiye kadar 809 bin hektar ormanlık alanı kül etti. Bu, eyalette yangınlarda zarar gören alan yüzölçümü açısından bir rekor anlamına geliyor. Dev orman yangınlarının eyalette etkili olduğu mevsim ise henüz başlıyor. Eylül ve Ekim ayları, bitki örtüsünün yaz boyunca kuruması ve şiddetli rüzgarların etkili olması nedeniyle orman yangınlarının en çok çıktığı dönem olarak kabul ediliyor. Eyalete ait bir önceki rekor ise iki yıl önce, 85 kişinin hayatını kaybettiği ve Paradise kasabasını yok eden yangınla kaydedilmişti.

2018'deki Paradise yangını, elektrik hatlarının sert rüzgarlar nedeniyle zarar görmesi ve bölgede aşırı kuraklığın hakim olması nedeniyle çıkmıştı. Enerji firması Pacific Gas and Electric (PG&E), milyarlarca dolarlık sigorta başvuruları nedeniyle iflas korunma başvurusu yapmak zorunda kalmıştı. Firma, yeni yangın felaketlerine karşı önlem almak amacıyla geçen yıldan itibaren şartların yangın açısından olağanüstü tehlikeli hale geldiği bölgelerde elektrik kesintilerine gitme kararı aldı.

California eyaletinin kuzeyinde etkili olan şiddetli kuru rüzgarların Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. PG&E, geçmişte yaşanan sorunlardan ders aldığını, bu yılki elektrik kesintilerinin daha kısa olacağını bildirdi.

California genelinde 14 binden fazla itfaiyeci, 20'den fazla yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor. Eyalet tarihinin en büyük üç yangınından ikisi, San Francisco'yu çevreleyen körfez bölgesinde etkili oldu.

Kasırga şiddetindeki rüzgarlar ve yüksek sıcaklıklar California dışında ABD'nin kuzeybatısındaki başka bölgeleri de etkiledi. Haftasonunda Washington eyaletinin doğusundaki Malden kasabasının büyük bölümü, yangın nedeniyle tahrip oldu.

California'nın güneyinde ise Los Angeles, San Bernardino ve San Diego kentlerini kapsayan yerlerde çıkan yangınlar halen devam ediyor. ABD Ulusal Orman Hizmetleri, bölgedeki sekiz ulusal ormana girişleri kapattı, eyalet çapında kamp alanlarını boşalttı.

“San Francisco ve civarındaki yangınlar üç hafta devam ettikten sonra büyük ölçüde söndürülse de itfaiyeciler, birkaç büyük yangını kontrol altına almakta zorlanıyor. California'nın orta kesimlerinde yer alan Sierra Ulusal Ormanı'nda çıkan yangının ilerlemesi, tahliye emrinin dağlık bölgelerde yaşayan halkı da kapsayacak şekilde genişletilmesine neden oldu.

Sierra Ulusal Ormanı'nda geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve haftasonunda devam eden yangın, bir gün içinde 24 kilometre ilerledi ve 549 kilometrekarelik alanı kül etti. Bölgede bulunan 45 ev ve 20 bina yandı.

California Ulusal Muhafız birlikleri ve ABD Donanması'na ait helikopterler, Salı sabah erken saatlerde dağlık China Peak bölgesinden 13, Edison Gölü yakınındansa 22 kişiyi Fresno Havaalanı'na götürdü. Pazartesi akşam saatlerinde yoğun dumanın bölgede etkili olması nedeniyle kurtarma uçuşlarına ara verilmişti.

Ulusal Muhafız birlikleri, askeri helikopterle düzenledikleri uçuşlarla Cumartesi günüyse Mammoth Pool Baraj Gölü civarındaki ormanlık kamp alanında mahsur kalan 214 kişiyi tahliye etmişti. Kurtarılanların 12'si hastaneye kaldırılmış, iki kişinin durumunun ciddi olduğu bildirilmişti.

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