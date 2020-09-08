Yangınların Sürdüğü California'da Zorunlu Elektrik Kesintisi

ABD'de haftasonunda büyüyen orman yangınlarının hakim olduğu California eyaletinde risk altındaki bölge sakinlerini helikopterlerle kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haftasonunda 200'den fazla Californialı helikopterlerle tahliye edilmişti. Eyaletin en büyük enerji dağıtım firması ise yangınların büyümesini engellemek için 172 bin abonesine sağladığı elektrik hizmetini kesti.

Salı günü sabah erken saatlerde yapılan üç helikopter uçuşuyla Sierra Ulusal Ormanı'ndan 35 kişinin daha kurtarıldı.

Bu yıl California'da dev yangınlar şimdiye kadar 809 bin hektar ormanlık alanı kül etti. Bu, eyalette yangınlarda zarar gören alan yüzölçümü açısından bir rekor anlamına geliyor. Dev orman yangınlarının eyalette etkili olduğu mevsim ise henüz başlıyor. Eylül ve Ekim ayları, bitki örtüsünün yaz boyunca kuruması ve şiddetli rüzgarların etkili olması nedeniyle orman yangınlarının en çok çıktığı dönem olarak kabul ediliyor. Eyalete ait bir önceki rekor ise iki yıl önce, 85 kişinin hayatını kaybettiği ve Paradise kasabasını yok eden yangınla kaydedilmişti.