HABER

Yanıcı maddeyle oynarken yüzünden yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 17:08 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, yanıcı maddeyle oynayan çocuk yüzünden yaralandı.Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki E.D.

Yanıcı maddeyle oynarken yüzünden yaralandı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, yanıcı maddeyle oynayan çocuk yüzünden yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki E.D. isimli çocuk, evlerinin bahçesinde kutu içerisinde bulunan yanıcı maddeyi yaktığı sırada yüzünden yaralandı. Ailesi tarafından küçük çocuk önce ilçe hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Bursa’ya sevk edildi. Burada gereken tedavisi yapıldıktan sonra ambulansla bu kez İnegöl’de geçtiğimiz günlerde hizmete açılan yanık ünitesine getirilerek tedavi altına alındı. E.D’nin yüzünden ve kollarında yanıklar meydana geldiği öğrenildi. Gelen çocuk yanık ünitesinde tedavisi sürerken, İinegöl’de açılan bölümün ilk hastası oldu.

Akılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlarAkılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlar
Hafif ticari araç boş sulama kanalına düştü: 2 yaralıHafif ticari araç boş sulama kanalına düştü: 2 yaralı
Ayağına yaba saplandıAyağına yaba saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.