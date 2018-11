"Yanık Devrem" tiyatro oyununun galası yapıldı

Oyunda ayrıca Birol Cürgül'ün yanı sıra Fatih Mehmet Koç, Erol Karaduman, Cihad Tayyib Durukan ve Oktay Ergin de rol alıyor.

Dekor tasarımı Hasan Çıtlak tarafından yapılan oyunun kostüm tasarımı Bilal Sadık Suhuf imzası taşıyor.

Ses ve ışığı Sabatullah Çelik ile İsmail Hakkı Hafız'a emanet edilen oyun, kasım ve aralık aylarında İstanbul'da, yılbaşından sonra ise farklı şehirlerde sahnelenmeye devam edecek.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Hakkı, annelerini erken yaşta kaybeden iki çocuğuna hem anne hem baba olmak için çabalar. Onların peşinde koşmaktan iyice yorulsa da haytalıktan başka işe yaramayan büyük oğlu ve tiyatrocu olmak için her yolu deneyen küçük oğlu için saçını süpürge etmeye devam eder. Her şeyi takip ve merak eden, oradan oraya laf taşıyan komşuları da her dakika kapıda bitivermektedir. Bir gün eve herkesin başka biri olduğunu zannettiği bir misafir gelir. Hepsinin yanıldığı, sonunda ortaya çıkacaktır."