"Yanık Devrem" tiyatro oyununun galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Yakaza Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Yanık Devrem" oyununun galası yapıldı.

Hale Canat Cürgül'ün yazıp Erol Karaduman'ın yönettiği oyun, Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Seyircinin ilgiyle takip ettiği oyunun ardından konuşan Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, ev sahipliği yapanlara, izlemeye gelenlere ve oyunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ayaklarınıza sağlık, bu özel günümüzde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Yanık Devrem"in sezonun yeni oyunu olduğunu ve dördüncü kez seyirciyle buluştuğunu anımsatan Cürgül, "Sinema gibi değil tiyatroda galalar birkaç kez oynandıktan sonra gerçekleşir." ifadesini kullandı.

Oyunları daha sıkı takip edenlerin, oyuna değer verenlerin ve yakın dostların geldiği galada sıcak bir ortam oluştuğunu ve bunun ayrı bir güzellik olduğunu ifade eden Cürgül, "Bugün bizim için özel bir gün, heyecanlı bir gün. Galalar tiyatroyu takip eden seyircilerin kaçırmamak için gayret ettiği bir gösterim oluyor." dedi.