HABER

"Yanık Devrem" tiyatro oyununun galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 23:56 | Son Güncelleme

Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül: - "Bugün bizim için özel bir gün, heyecanlı bir gün. Galalar tiyatroyu takip eden seyircilerin kaçırmamak için gayret ettiği bir gösterim oluyor" - Oyuncu Mustafa Özakbaş: - "Bu oyunu özellikle bizim Türk aile yapısının örf, adet, gelenek ve ahlak yapısını dikkate alarak hazırladık. Şu ana kadar hep dolu salonlarda oynuyoruz, bundan dolayı çok mutluyum"

İSTANBUL (AA) - Yakaza Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Yanık Devrem" oyununun galası yapıldı.

Hale Canat Cürgül'ün yazıp Erol Karaduman'ın yönettiği oyun, Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Seyircinin ilgiyle takip ettiği oyunun ardından konuşan Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, ev sahipliği yapanlara, izlemeye gelenlere ve oyunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ayaklarınıza sağlık, bu özel günümüzde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Yanık Devrem"in sezonun yeni oyunu olduğunu ve dördüncü kez seyirciyle buluştuğunu anımsatan Cürgül, "Sinema gibi değil tiyatroda galalar birkaç kez oynandıktan sonra gerçekleşir." ifadesini kullandı.

Oyunları daha sıkı takip edenlerin, oyuna değer verenlerin ve yakın dostların geldiği galada sıcak bir ortam oluştuğunu ve bunun ayrı bir güzellik olduğunu ifade eden Cürgül, "Bugün bizim için özel bir gün, heyecanlı bir gün. Galalar tiyatroyu takip eden seyircilerin kaçırmamak için gayret ettiği bir gösterim oluyor." dedi.

\

- "Türk aile yapısını dikkate alarak hazırlandık"

Oyuncu Mustafa Özakbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yakaza Tiyatrosu'na bu oyunda dahil olduğunu söyledi.

Uzun emeklerden sonra çok güzel bir oyun çıkardıklarını ifade eden Özakbaş, "Bu oyunu özellikle bizim Türk aile yapısının örf, adet, gelenek ve ahlak yapısını dikkate alarak hazırladık. Şu ana kadar hep dolu salonlarda oynuyoruz, bundan dolayı çok mutluyum. Çok da onur duydum. Gelen herkese çok teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık." şeklinde konuştu.

\

- "Acayip keyifli bir oyun"

Oyuncu Mustafa Sefa Güvenir ise editör ve yazarlık da yaptığını, ilk oyun deneyimi olduğunu, sahne tozu yuttuğunu belirterek, "Ben sahnelerden kolay kolay vazgeçmem artık. Acayip keyifli bir şey, bundan sonra hem yazar tarafında hem de oyuncu tarafından bu süreç devam edecek." ifadesini kullandı.

Galaya tiyatroseverlerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin kültür sanat yetkilileri, sanatçılar, tiyatrocular ve sanat camiasından önemli isimler katıldı.

Oyunda ayrıca Birol Cürgül'ün yanı sıra Fatih Mehmet Koç, Erol Karaduman, Cihad Tayyib Durukan ve Oktay Ergin de rol alıyor.

Dekor tasarımı Hasan Çıtlak tarafından yapılan oyunun kostüm tasarımı Bilal Sadık Suhuf imzası taşıyor.

Ses ve ışığı Sabatullah Çelik ile İsmail Hakkı Hafız'a emanet edilen oyun, kasım ve aralık aylarında İstanbul'da, yılbaşından sonra ise farklı şehirlerde sahnelenmeye devam edecek.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Hakkı, annelerini erken yaşta kaybeden iki çocuğuna hem anne hem baba olmak için çabalar. Onların peşinde koşmaktan iyice yorulsa da haytalıktan başka işe yaramayan büyük oğlu ve tiyatrocu olmak için her yolu deneyen küçük oğlu için saçını süpürge etmeye devam eder. Her şeyi takip ve merak eden, oradan oraya laf taşıyan komşuları da her dakika kapıda bitivermektedir. Bir gün eve herkesin başka biri olduğunu zannettiği bir misafir gelir. Hepsinin yanıldığı, sonunda ortaya çıkacaktır."

PARTNERSaniyeler sonrası inanılmaz! Saniyeler sonrası inanılmaz!
Troya Hazineleri belgeselinin galası yapıldıTroya Hazineleri belgeselinin galası yapıldı
Kato Dağı'nda operasyondaki Mehmetçiklerden 'Öğretmenler Günü' mesajıKato Dağı'nda operasyondaki Mehmetçiklerden 'Öğretmenler Günü' mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birol Cürgül Erol Karaduman Hale Canat Cürgül tiyatro Yakaza Tiyatrosu Yanık Devrem

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Maceracı' programının sunucusu Murat Yeni FETÖ'den tutuklandı

'Maceracı' programının sunucusu Murat Yeni FETÖ'den tutuklandı

Öğrencileri darp edip paralarını aldığı iddia edilen polis tutuklandı

Öğrencileri darp edip paralarını aldığı iddia edilen polis tutuklandı

Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.