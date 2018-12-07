Yanık izi tedavisi nedir? Yanık izi nasıl geçer? Yanık izi kalmaması için ne yapmalı?

Bu yöntemde lazer enerjisi termal hasar oluşturarak çevrede bulunan dokunun rejenerasyona uğramasını sağlar. Lazer uygulaması yaklaşık olarak 3-4 hafta ara ile cildin durumuna göre birkaç seans olacak şekilde yapılır. Talyum lazer ile yanık sonrası meydana gelen pigment yokluğu da %90 oranında ortadan kalkar.

Yanığın derinin yüzeyini etkilediği durumlarda genellikle lazer tedavi yöntemine başvurulur. Bu tarz yanıklarda renk daha koyu olmakla beraber derinin kırışıklığı fazladır. Bu nedenle koyu rengin giderilmesi için fraksiyonel olarak lazer tedavisi tercih edilebilir.

YANIK İZLERİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRILABİLİYOR! Yeni geliştirilen yöntemler sayesinde bu izlerin tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Yara izinin tedavi yöntemi yanığın ciltte bıraktığı hasara göre değişiklik gösterir.

'Yanık sonucu meydana gelen yaralar uzun sürede iyileşmekte ve her ne kadar cildin yüzeyinde olsa bile mutlaka arkasında bir iz bırakmaktadır' diyen Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, yanık izi tedavisi hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

YAĞ ENJEKSİYONU

Mikrofat enjeksiyonu ile derinin kalınlığının ve kalitesinin arttırılması hedeflenir. Mikrofat enjeksiyonu ile ciltte kollajen üretiminde artış elde edilir. Yanık sonrası sert ve gergin hale gelen deri yağ enjeksiyonu ile daha yumuşak hale getirilir.

Bölgeye enjekte edilen yağ, hastanın vücudundan alınan yağdır ve bu nedenle tamamen sağlıklıdır. Alınan yağ enjekte edilmeden önce kök hücre ile zenginleştirilir ve bu sayede canlı doku gibi davranır. Yağ enjeksiyonun bir başka avantajı ise yanık sonrası kaybedilen hacim tekrar elde edilir.

KOMBİNE TEDAVİ

Yanığın cildin derinine işlediği durumlarda lazer tedavi ile yağ enjeksiyonu tedavisi birlikte uygulanır. Bu yöntem özellikle kezzap gibi kimyasal yanıklar sonucunda meydana gelen izlerde tercih edilir.

Kombine tedavi yönteminde lazer tedavi yöntemi 3-4 haftalık aralar ile yapılırken yağ enjeksiyonu 3-4 aylık aralar ile gerçekleştirilir. Enjeksiyon ile derinlerde meydana gelen hasarlar ortadan kaldırılırken, lazer tedavi yöntemi ile cildin üst kısmında meydana gelen renk değişimleri yok edilir.