HABER

Yanık ülkede karla gelen eşsiz güzellik

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 15:53 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk ve tek ’Avrupa ve UNESCO Jeoparkı’ olan Kula Volkanik Jeoparkı ve çevresinde etkili olan kar yağışı sonrasında beyaz gelinliğe büründü.

Türkiye’nin ilk ve tek ’Avrupa ve UNESCO Jeoparkı’ olan Kula Volkanik Jeoparkı ve çevresinde etkili olan kar yağışı sonrasında beyaz gelinliğe büründü. Drone ile havadan görüntülenen Volkanik Jeopark’ta ortaya çıkan manzara eşsiz güzelliğiyle etkiledi.
Türkiye’nin ilk ve tek "Avrupa ve UNESCO Jeoparkı" olma özelliğini taşıyan Kula Volkanik Jeoparkı’nda yer alan Sandal Divlit Yanardağı, eşsiz doğa güzellikleriyle dikkatleri çekiyor. Beyaz kar örtüsüyle kendine hayran bırakan Kula Jeoparkı, doğaseverlerin ve fotoğraf meraklılarının son günlerde gözde uğrak noktaları arasında yer alıyor. Gediz Nehri’nin oluşturduğu vadiler, Adala Kanyonu, volkan konisi ve peri bacalarına da ev sahipliği yapan bölge, özellikle yılın bu dönemlerinde doğaseverleri ve yürüyüş sporcularını kendisine çekiyor.
Antik Çağ Coğrafyacısı Strabon’un ’Geographika’ adlı eserinde ’Katakekaumene-Yanık Ülke’ olarak tanımladığı Kula’daki Jeopark, yaklaşık 300 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Pek çok jeolojik, jeomorfik doğal yaşamı barındıran ve yerden 120 metre yüksekliğindeki Sandal Divlit Yanardağı, Türkiye’nin en genç volkanları arasında bulunuyor.
Sandal Yanardağı’nın volkan krateri ve etrafındaki lav akıntıları kar yağışıyla birlikte görenleri günümüzden yaklaşık 15 bin yıl önce geriye götürüyor. Beyaz örtünün volkanik kayaçlar üzerinde bıraktığı izlerle oluşan şekiller, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekerek, kar ve doğanın muhteşem uyumunun gözler önüne serildiği Kula Volkanları adeta muhteşem bir dünya sunuyor.
Sandal Divlit’te yaklaşık 15 bin yıl önce patladığı düşünülen yanardağın lavlarının ne kadar geniş bir alanı kapladığı drone çekimleriyle de ortaya konurken, kar yağışı sonrasında oluşan manzara etkiledi.

PARTNERPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdiPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdi
5 bin üniversite öğrencisi, Winterfest- 2019 için Uludağ'a akın etti5 bin üniversite öğrencisi, Winterfest- 2019 için Uludağ'a akın etti
Güney Koreli turist Hayong’dan Türk askerine teşekkürGüney Koreli turist Hayong’dan Türk askerine teşekkür
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Para dolu arabayı çalmıştı! O hırsız tanıdık çıktı

Para dolu arabayı çalmıştı! O hırsız tanıdık çıktı

Mahkemeden son dakika Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.