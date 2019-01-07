HABER

"Yanık Ülke"nin kar altında görsel şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 16:06 | Son Güncelleme

UNESCO sertifikalı Kula Volkanik Jeoparkı'nda, kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan, UNESCO sertifikalı jeopark olma özelliğini taşıyan Kula Volkanik Jeoparkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine görsel şölen yaşattı.

Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula Volkanik Jeoparkı'nda, sönmüş lav kalıntılarıyla oluşan bazalt kayaları, beyaz örtünün altında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Yükseklikleri 20 ila 160 metre arasında değişen volkan konilerinin, koyu renkli bazalt kayalarının ve kızılçam ağaçlarının karla bütünleşmesiyle eşsiz manzara sunan volkanik arazi, doğaseverleri kendisine çekti.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, yürüyüş yolları ve tırmanma köprülerinde kar altındaki jeoparkın keyfini sürdü, arazide oyunlar oynadı, güzel anlar yaşadı.

Jeopark alanına yürüyüş için gelen Tuğberk Yetiş, "Kula UNESCO Global Jeoparkı her mevsim güzel. Bu güzelliğe kar da eklenince seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkıyor." dedi.

Şerife Sümer de kar yağışını fırsat bilip çocuklarıyla dışarı çıktığını belirterek, "Karla oynamak ve ailemle vakit geçirmek oldukça keyifli." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Büşra Özbay, yağan kar sayesinde güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Troya, 531 bin 530 ziyaretçiyle rekor kırdıTroya, 531 bin 530 ziyaretçiyle rekor kırdı
Mezbahadan kaçan boğa, zor anlar yaşattıMezbahadan kaçan boğa, zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
drone hava görüntüsü Jeopark kar yağışı Kula Kula UNESCO Global Jeopark Ağı Volkan konileri

En Çok Okunan Haberler

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Metin Akpınar hakkında son dakika gelişmesi! Dosyası ayrıldı, fezleke hazırlandı

Metin Akpınar'la ilgili flaş gelişme!

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Bir anda asılı kaldı, hayata böyle tutundu

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı!

CHP'li eski milletvekili Eren Erdem serbest bırakıldı

Eren Erdem serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.