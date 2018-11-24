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"Yanık Ülke"yi sonbahar renklendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kula ilçesinde "Yanık Ülke" olarak da tanımlanan Kula Volkanik Jeoparkı, sonbaharla birlikte renkli manzaralara ev sahipliği yapıyor

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'da yer alan ve UNESCO'nun Global Jeopark Ağı'na dahil edilen Kula Volkanik Jeoparkı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor.

Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula Volkanik Jeoparkı'nda, sönmüş lav kalıntılarıyla oluşan bazalt kayaların koyu renkleri, ağaç ve bitkilerin sarı, kırmızı ve kahverengisiyle birleşti.

Gediz Nehri'nin oluşturduğu vadiler, Adala Kanyonu, volkan konisi ve peri bacalarına da ev sahipliği yapan bölge, özellikle yılın bu dönemlerinde doğaseverleri ve yürüyüş sporcularını kendisine çekiyor.

- Demirci ve Sarıgöl'de sonbahar

Manisa’nın en yüksek ilçesi olan Demirci'de de sonbahar tüm güzelliği ile kendini gösteriyor.

Akıncılar Yolu, Türkmen Tepe ve Akçakertik mevkilerinde dik yamaçlar arasında kıvrılarak ilerleyen yollar, sonbahar renklerini barındıran manzarasıyla fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Manisa'da sonbahar güzelliklerinin yaşandığı diğer bir bölge olan Sarıgöl ovasında da üzüm bağları ilginç görüntüler oluşturuyor.

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fotoğraf Kula Volkanik Jeoparkı Manisa sonbahar Yanık Ülke

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