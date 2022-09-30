Yanılmamışlar! Apple'ın iPhone 14 Max adından son anda vazgeçmiş

Takvimler 7 Eylül 2022'yi gösteriyordu. Apple yeni iPhone'larını tanıtmak için yeni bir etkinlik düzenledi. Etkinlik iki yıldan uzun bir süre boyunca ilk kez bir iPhone'un yüz yüze tanıtılması açısından da önemli bir etkinlikti. Nitekim etkinlik başladı, Apple CEO'su Tim Cook sözü aldı ve arkasından Apple'ın yeni ürünleri görücüye çıktı. Yeni iPhone'lar ise iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ve 6.7 inç büyüklüğündeki ekranıyla standart iPhone'ların en büyük modeli olan iPhone 14 Plus tanıtıldı. Ancak kimilerine göre bir tuhaflık, kimilerine göre de şaşırtıcı bir sürpriz vardı. Aylardır iPhone 14 Max olarak sızıntılarda yer alan ve bu isimle çıkacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan telefon, iPhone 14 Plus adıyla tanıtılmıştı.

KENDİLERİNİ SORGULADILAR

Tanıtım sonrası birçok sızıntı kaynağı kendi kendini sorgulamaya başladı. Nasıl yanılmışlardı, nasıl uzun bir süredir iPhone 14 Max olarak anlattıkları telefon iPhone 14 Plus olarak çıkmıştı? Fakat yakın zamanda, buna son veren bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeye bakılırsa Apple, Phone 14 Max adını aslında hiç de yabana atmamıştı!

APPLE iPHONE 14 MAX'İ SON DAKİKADA DEĞİŞTİRMİŞ!

iCreate'in iddiasına göre, Apple iPhone 14 Plus adını son dakikada ortaya çıkardı. Aslında şirketin uzun süredir, bu iPhone'u 'iPhone 14 Max' olarak adlandırma planları vardı. Bunun kanıtı ise Apple'ın internet sitesinde bulundu.

Apple'ın tüm iPhone'ları içeren genel bakış sayfasındaki iPhone 14 Plus görüntüsü kaydedildiğinde iPhone-14-max-colors olarak kaydedildiği görüldü. Bulunan tek kanıt da bununla sınırlı değildi.

Apple'ın resmi haber sayfasında da hala iPhone 14 Max'ten bahsettiği bulundu. Yine resmi bir sayfanın görme engelli kullanıcılar için uygun hale getirildiği takdirde iPhone 14 Max'e ait kodların bulunduğu bilgisi verildi.

Bulanan başka bir şey var mı? diye sorarsanız, evet var. Apple'ın AB uyum beyanı sayfasında cihazın adı 'iPhone 14 Max' olarak geçiyor. Nihayetinde A2886 seri numarası iPhone 14 Plus'a ait.

PEKİ APPLE NEDEN VAZGEÇTİ?

Apple'ın iPhone 14 Max'in adını neden son dakikada değiştirdiği bilinmiyor. Apple son yıllarda 'hem büyük hem de lüks modellerini Max' olarak isimlendirdi. Belki de iPhone 14 Max ile iPhone 14 Pro Max arasındaki karışıklığı önlemek istedi. Belki de Plus'ı daha önce iPhone serisinde kullandığı için son anda böyle bir uyumun daha iyi olacağını düşündü. Apple bu konuyu açıklığa kavuşturana kadar hiçbir şey bilmeyeceğiz.

