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'Yanımda kadın yolcu istemiyorum' diyen Ortodoks Yahudinin talebini yerine getiren KLM, cinsiyet ayrımcılığından suçlu bulundu

26.07.2020 10:38 | Son Güncelleme

Hollanda'da hükümetin resmi danışma organı olan İnsan Hakları Enstitüsü, ortodoks Yahudi bir erkek yolcunun "inancı gereği bir kadınla yan yana oturmayacağı" itirazı üzerine, kadın yolcunun yerini değiştiren Kraliyet Havayolları'nın (KLM) "cinsiyet ayrımcılığı" yaptığına hükmetti.

'Yanımda kadın yolcu istemiyorum' diyen Ortodoks Yahudinin talebini yerine getiren KLM, cinsiyet ayrımcılığından suçlu bulundu

Hollanda'da hükümetin resmi danışma organı olan İnsan Hakları Enstitüsü, ortodoks Yahudi bir erkek yolcunun "inancı gereği bir kadınla yan yana oturmayacağı" itirazı üzerine, kadın yolcunun yerini değiştiren Kraliyet Havayolları'nın (KLM) "cinsiyet ayrımcılığı" yaptığına hükmetti.

Enstitü, KLM'den, personelini "cinsiyet ayrımcılığının bir suç olduğunu ve bundan kaçınmamaları gerektiği" konusunda uyarmasını istedi.

Olay geçen yıl Mayıs ayında KLM'in New York - Amsterdam uçuşu sırasında yaşandı. Sosyalist Parti (SP) Milletvekili Ronald van Raak ile eşine, ortodoks Yahudi bir yolcunun yanında koltuklar verildi.

Yahudi yolcu, "inancı gereği bir kadının yanında oturamayacağını" belirterek, van Raak ve eşinin kaldırılmasını istedi. Diğer Yahudi erkek yolcularla birlikte oturmak istediğini söyleyen yolcunun itirazı üzerine, uçuş bir süre gecikti.

Yahudi erkeklerin hiçbirinin van Raak ve eşiyle oturmak istememesi üzerine, kabin görevlileri, Hollandalı çifti başka koltuklara yerleştirdi.

Ronald van Raak, Hollanda'ya döndükten sonra, İnsan Hakları Enstitüsü'ne ayrımcılık şikayetiyle başvudu.

Hükümetin tavsiye organı olan enstitü, KLM'nin, "cinsiyete göre yasaklanmış bir ayrım yaptığına" karar verdi.

Havayolu şirketinin, ayrımcı erkek yolcuyu değil, kurban konumundaki kadın yolcuyu dikkate alması gerektiğini vurgulayan enstitü, KLM'nin, personelini "kesinlikle cinsiyet ayrımı yapmaması" konusunda uyarmasını istedi.

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, hak ihlalleri ile eşitsizlik ve ayrımcılık iddialarını anayasa ve yasalar açısından değerlendiren ve bu konuda hükümete tavsiyelerde bulunan resmi bir kurum.

SP Milletvekili van Raak, karardan memnun olduklarını belirterek, "Her kadının, KLM uçuşarında ayrımcılığa uğramayacağı güvencesi içinde olması, kamu yararına bir durum" dedi.

İsrail Havayolları kuralları değiştirdi

Van Raak'ın verdiği bilgiye göre, İsrail'de kadın yolcuların benzer durumlarla karşılaşması nedeniyle yaşanan protestolar üzerine İsrail Hava Yolları ( El Al), uygulamalarında değişikliğe gitti.

El Al kurallarına göre, başka bir yolcunun yanında oturmayı reddeden kişiler derhal uçaktan dışarı çıkarılıyor.

Hollandalı milletvekili, İnsan Hakları Enstitüsü kararından sonra, KLM'in de kısa süre içinde kuralları değiştirmesini beklediklerini söyledi.

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