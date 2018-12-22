"Yanımda Kal" filmine Ankara'da gala

Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı "Yanımda Kal" filminin başrol oyuncuları başkentlilerle buluştu.

İşkolik bir adam ile sokak şarkıcısı bir kızın hikayesinin konu edildiği filmin bir alışveriş merkezinde düzenlenen galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral, gösterimin yapıldığı salonda izleyicilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Ertuğrul, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimlerin keyifli geçtiğini, filmin ruhunu ortaya çıkardıklarına inandığını söyledi.

Bu senenin Türk sineması için iyi bir yıl olduğunu düşündüğünü aktaran Ertuğrul, izleyicilere sevdikleri ve aileleriyle 2018'i sıcak, samimi bir film ile bitirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ertuğrul, senaryodan itibaren güzel bir serüven geçirdiklerini ve gurur duydukları bir filmin ortaya çıktığını söyledi.

Aral da izleyiciyi çok naif bir film beklediğini belirterek, "İzleyicileri insanlığa, aşka ve hayata dair belki zaman zaman unutmuş olabilecekleri şeyleri hatırlatacak bir film bekliyor. Biz de gerçekten çekerken öyle hissettik. Umarım hissettiğimiz sıcaklığı, enerjiyi, filmle ilgili düşüncelerimizi yansıtabilmişizdir. Bizim hissettiğimiz sıcaklığı, çekimlerde filme verdiğimiz özeni umarım izleyici de hisseder." dedi.

