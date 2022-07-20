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  4. Yanına aldığı paralarla 4'üncü kattan atladı! Arkadaşları ise öyle bir şey yaptı ki

Yanına aldığı paralarla 4'üncü kattan atladı! Arkadaşları ise öyle bir şey yaptı ki

20.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta iddialara göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan şahısların para kavgası feci bitti. Borçlu şahıs, parayı ödemek istemeyince paralarla birlikte 4’üncü kattan atladı. Vücudunda kırıklar oluşan şahıs ağır yaralandı. Arkadaşları ise yaralanan şahsı öylece bırakıp paraları alarak olay yerinden uzaklaştı.

Yanına aldığı paralarla 4'üncü kattan atladı! Arkadaşları ise öyle bir şey yaptı ki

Borçlu şahsın, parayı ödemek istemeyince 4’üncü kattan paralarla birlikte atlayarak kaçmak istediği olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde akşam üzeri meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan yabancı uyruklu şahıslar, 4’üncü kattaki bir apartman dairesinde buluştu. Borçlu şahısla alacaklı şahıslar miktar konusunda anlaşamadı.

PARALARLA BİRLİKTE 4’ÜNCÜ KATTAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI! ARKADAŞLARI İSE...

Aralarında kısa süreli tartışma yaşanırken, borçlu şahıs yanındaki bir miktar para ile 4’üncü kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Yere sert düşen şahsın vücudunda kırıklar oluştu. Arkadaşlarının düştüğü gören şahıslar, aşağıya inip poşet içindeki parayı alarak olay yerinden uzaklaştılar. Hareketsiz bir şekilde beton zeminde kalan şahıs ise çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım istedi.

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Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla ambulansa bindirilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)

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Esenyurt
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