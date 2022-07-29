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Yanına bile yaklaşmayın: İnanılmaz miktarda katkı maddesi içeren yiyecekler

29.07.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı sağlıklı beslenmektir. Fast food yiyecekler, şekerli, tuzlu, yağlı yiyecekler ve gazlı içeceklerin aşırı tüketimi sağlığınızı bozarak hastalıklara davetiye çıkarır. Market raflarını kaplayan işlemiş gıdalar herkes için tehlike arz ediyor. Cipsler, çikolatalar uzak durmak isteseniz de etrafımızı sarmış durumda. İşte asla almamanız gereken, düşündüğünüzde daha fazla katkı maddesi içeren 13 yiyecek.

Yanına bile yaklaşmayın: İnanılmaz miktarda katkı maddesi içeren yiyecekler

İşlenmiş, paketli ürünler sağlığımızı tehdit ediyor. Ne kadar kaçmaya çalışsak da etrafımızı saran ultra işlenmiş gıdalar dönüşüm süreçlerinden geçerek faydasız yiyeceklere dönüşür. Paketli tatlılar, şarküteri ürünleri, hazır yemekler, aperatif kekler… Çoğu insan sağlığına büyük zarar verir.

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Tuz ve şeker oranı yüksek gıdalar, katkı maddeli atıştırmalıklar lezzetli olsa da inanılmaz zararlıdır. Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı raporuna göre, işlenmiş ürünlerin dörtte üçü her zaman en az bir katkı maddesi içerir ve yüzde 53'ü en az üç katkı maddesi içerir.

KULLANIM KOŞULLARINA DİKKAT

Gıda katkı maddeleri, belirli bir amaç için üretimin çeşitli aşamalarında gıdalara kasıtlı olarak eklenen maddelerdir. Kullanımları, önceden bir risk değerlendirmesi temelinde izin verilen katkı maddelerinin listesini oluşturan ve özellikle kullanım koşullarını tanımlayan yönetmeliklere göredir.

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KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI TETİKLİYOR

Uzmanlar, ultra işlenmiş gıdalara karşı uyarılarda bulunuyor. Bu tarz ürünlerle aranıza mümkün olduğunca mesafe koymalısınız. Şekerli ürünlerin yerine meyve koyabilirsiniz. Kızartmalar, tatlılar, işlenmiş gıdalar vücutta çok hızlı emilerek insülin üretimini arttırdığı defalarca kanıtlandı. Çok fazla insülin kanser, kalp ve damar hastalıkları ve obezite oluşumunu tetikler.

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ULTRA İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

İşlenmiş gıda, dönüşüme uğramış (örneğin kesme, doğrama, karıştırma veya pişirme gibi) bitkisel veya hayvansal hammaddelerden elde edilen ve şeker, yağ, tuz veya yemek pişirmede yaygın olarak kullanılan diğer malzemeler eklenen gıdalardır. Konserveler, ekmekler, peynirler, füme et ve balıklar, tuzlu kuruyemişler bu kategoridedir.

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  • Gazlı içecekler
  • Çabuk makarnalar
  • Hazır çorbalar
  • Çoğu endüstriyel ekmek ve tahıl çubukları, enerji barları, endüstriyel kekler, kurabiyeler, cipsler
  • Kahvaltılık tahıllar
  • Çoğu margarin
  • Aromalı sütlü içecekler
  • Eklenmiş şekerler ve yapay aromalarla meyvelerden yapılan tatlılar
  • Kullanıma hazır soslar
  • Katkı maddeleri içeren sebze köfteleri (et ikameleri)
  • Renklendiricili veya tatlandırıcılı sakızlar
  • Toz veya zenginleştirilmiş ve öğün ikameleri gibi pazarlanan ve zayıflama ürünü olarak gösterilen şekerli gıdalar (yoğurt, içecek, bisküvi vb.)
  • Formül sütler ve süt tozları (Ensonhaber)


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