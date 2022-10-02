HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Yanına yaklaşan kişi 'Sayın cumhurbaşkanım' deyince Mansur Yavaş'ın tepkisi dikkat çekti! Kameralar kayıttaydı

Yanına yaklaşan kişi 'Sayın cumhurbaşkanım' deyince Mansur Yavaş'ın tepkisi dikkat çekti! Kameralar kayıttaydı

02.10.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adaylığı için İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "biz varız, itirazımız yok" sözleri sonrası ismi yeniden öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın bir vatandaşla yaşadığı diyalog gündem oldu. Ordu sokaklarında yürürken yanına yaklaşan bir vatandaş "Sayın Cumhurbaşkanım" diye seslenince, Mansur Yavaş'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

Yanına yaklaşan kişi 'Sayın cumhurbaşkanım' deyince Mansur Yavaş'ın tepkisi dikkat çekti! Kameralar kayıttaydı

Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığı gündemden düşmüyor. Son olarak Ordu'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programı için Ordu'ya gelen Yavaş'ın bir vatandaşla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. Ordu sokaklarında yürüyen Yavaş'a vatandaşlar ilgi gösterirken, kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım" diye seslenen bir vatandaşa, Mansur Yavaş'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ'A ORDU SOKAKLARINDA YOĞUN İLGİ

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı için Ordu’ya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ünye ve Fatsa İlçelerinde yoğun ilgi gördü. Yavaş’ı Samsun-Ordu İl sınırında ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve partililer karşıladı. Başkan Yavaş daha sonra Ünye Cumhuriyet Meydanı’na geçti.

1

Fox Tv'de yer alan habere göre, karayolu ile Ordu'ya geldiğini belirten Mansur Yavaş vatandaşlarla sohbet etti.

"SELAM VE SEVGİLERİMİZİ SUNMA FIRSATI BULDUK"

Kısa bir açıklama yapan Yavaş; “Bu planımızda yoktu. Uygun saatte direk uçuş olmadığı için Ordu’ya karayoluyla geldik. Bu şekilde geçerken sizlere selam ve sevgilerimizi sunma fırsatı bulduk. Buradan da Fatsa’ya daha sonra Ordu’ya geçeceğiz. 11 Belediye başkanı biz her ay toplanıyoruz ve yaptığımız çalışmaları bir bir paylaşıyoruz. Bu anlamda bir toplantımız olacak Ordu’da bu şekilde sizlerle görüşmüş olduk. Ordu’da yine esnaflarla buluşacağız vatandaşlarla görüşeceğiz buradan görev yerlerimize döneceğiz” dedi.

2

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM" DİYE SESLENİNCE...

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yanına yaklaşan bir vatandaşların 'Aday olun' çağrıları dikkat çekerken, yanına yaklaşan bir vatandaş Yavaş'a "Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz" diyerek seslendi.

İYİ Parti'den 'adaylık teklifi' iddiası olay yarattı! Mansur Yavaş cephesinden ilk açıklama geldiİYİ Parti'den 'adaylık teklifi' iddiası olay yarattı! Mansur Yavaş cephesinden ilk açıklama geldi

MANSUR YAVAŞ'IN YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Yavaş ise vatandaşa "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... Öyle diyeceğiz" diye konuştu.

3

Yavaş, adaylık konusunda 6'lı masanın en doğru kararı vereceğinin altını çizdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toplantı öncesi CHP'li o isimlere sert çıktı!Toplantı öncesi CHP'li o isimlere sert çıktı!
ABD'deki düğün infial yarattı! Görüntüler İran'da şok etkisi yarattıABD'deki düğün infial yarattı! Görüntüler İran'da şok etkisi yarattı
Yürekleri dağlayan görüntü! Kardeşinin cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktüYürekleri dağlayan görüntü! Kardeşinin cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktü
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş seçim Ordu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyet görüntüleri yürekleri dağladı! Ünlü isimlerden sosyal medya art arda paylaşımlar geldi

Son dakika: Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyet görüntüleri yürekleri dağladı! Ünlü isimlerden sosyal medya art arda paylaşımlar geldi

'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...

'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...

Başına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildi

Başına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildi

SON DAKİKA | Şehit Yusuf Ataş'ın son görüntüsü milyonları ağlattı! Vasiyetini böyle açıklamış: ‘Bir kız çocuğu…’

SON DAKİKA | Şehit Yusuf Ataş'ın son görüntüsü milyonları ağlattı! Vasiyetini böyle açıklamış: ‘Bir kız çocuğu…’

Hayatını kurtardığı kadının kocası yanlış anlayınca hastanelik oldu

Hayatını kurtardığı kadının kocası yanlış anlayınca hastanelik oldu

Bakan Soylu duyurdu! Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başlatıldı

Bakan Soylu duyurdu! Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Hayatını kurtardığı kadının kocası yanlış anlayınca hastanelik oldu

Hayatını kurtardığı kadının kocası yanlış anlayınca hastanelik oldu

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.