Yanına yaklaşan kişi 'Sayın cumhurbaşkanım' deyince Mansur Yavaş'ın tepkisi dikkat çekti! Kameralar kayıttaydı

Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığı gündemden düşmüyor. Son olarak Ordu'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programı için Ordu'ya gelen Yavaş'ın bir vatandaşla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. Ordu sokaklarında yürüyen Yavaş'a vatandaşlar ilgi gösterirken, kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım" diye seslenen bir vatandaşa, Mansur Yavaş'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ'A ORDU SOKAKLARINDA YOĞUN İLGİ

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı için Ordu’ya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ünye ve Fatsa İlçelerinde yoğun ilgi gördü. Yavaş’ı Samsun-Ordu İl sınırında ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve partililer karşıladı. Başkan Yavaş daha sonra Ünye Cumhuriyet Meydanı’na geçti.

Fox Tv'de yer alan habere göre, karayolu ile Ordu'ya geldiğini belirten Mansur Yavaş vatandaşlarla sohbet etti.

"SELAM VE SEVGİLERİMİZİ SUNMA FIRSATI BULDUK"

Kısa bir açıklama yapan Yavaş; “Bu planımızda yoktu. Uygun saatte direk uçuş olmadığı için Ordu’ya karayoluyla geldik. Bu şekilde geçerken sizlere selam ve sevgilerimizi sunma fırsatı bulduk. Buradan da Fatsa’ya daha sonra Ordu’ya geçeceğiz. 11 Belediye başkanı biz her ay toplanıyoruz ve yaptığımız çalışmaları bir bir paylaşıyoruz. Bu anlamda bir toplantımız olacak Ordu’da bu şekilde sizlerle görüşmüş olduk. Ordu’da yine esnaflarla buluşacağız vatandaşlarla görüşeceğiz buradan görev yerlerimize döneceğiz” dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM" DİYE SESLENİNCE...

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yanına yaklaşan bir vatandaşların 'Aday olun' çağrıları dikkat çekerken, yanına yaklaşan bir vatandaş Yavaş'a "Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz" diyerek seslendi.

MANSUR YAVAŞ'IN YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Yavaş ise vatandaşa "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... Öyle diyeceğiz" diye konuştu.

Yavaş, adaylık konusunda 6'lı masanın en doğru kararı vereceğinin altını çizdi.

