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Yanına yaklaşıp silahını doğrulttu... 10 milyon lirayı gasp edip, ilk iş aracını değiştirdi

27.01.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te döviz bürosuna gitmek için evinden çıkan adamın önü silahlı ve maskeli bir kişi tarafından kesildi. Silah doğrultarak paraların olduğu poşetleri gasbeden şüpheli, bir el ateş ederek yakında bekleyen motosiklete binip kaçtı. Olay anı kameralara yansırken, gasp şüphelileri kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden M.B.A.'nın payına düşen parayla lüks araç aldığı belirlenirken, otomobile de el konuldu.

Gasp olayı Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde 23 Ocak saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İçinde 386 bin Euro ve 98 bin 500 paund olan iki poşet ile evinden çıkan Edip Aydın, Laleli'de bulunan döviz bürosuna gitmek istedi. Aydın’ın yolunu kesen silahlı ve maskeli bir kişi, silah doğrultarak paraların olduğu poşetleri gasbetti. Bir el ateş eden şüpheli, yakında bekleyen motosikletle kaçtı.

Aydın'ın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aydın'ın ifadesini alıp çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, motosiklet Fatih'te terk edilmiş halde bulundu. Güvenlik kameraları görüntülerinden olayı gerçekleştiren E.T. ile ona yardım eden M.B.A, B.G ve B.I olduğu belirlendi. Paraları paylaşıp kaçan dört şüpheli Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir’de yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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PAYINA DÜŞEN PARAYLA LÜKS ARAÇ ALDI

Gasp olayını planlayanlardan şüpheli M.B.A, ilk iş olarak eski aracını sattı. Daha sonra da payına düşen paradan yaklaşık 20 bin Euro bozdurarak galeriden lüks araç aldı. Ancak şüpheli, yeni aracına binemeden gözaltına alındı. Operasyon ile lüks araca da el konuldu. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 1 milyon 140 bin lira değerinde de döviz ele geçirildi.

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GASP ANI KAMERADA

Gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, E.T. döviz bürosu çalışanına silah doğrultarak elindeki para dolu poşetleri gasbetti. Şüpheli hızla koşarak kendisini bekleyen motosiklet ile olay yerinden ayrıldı. Şüphelilerin motosiklet ile gidişi görülüyor.

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ADLİYE’YE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde susma hakkını kullanan yağma ve kasten yaralama gibi 8 suç kaydı olan E.T. ile olayı planlayan ve yardım eden yine çok sayıda suç kayıtları olan M.B.A, B.G ve B.I İstanbul Adliyesine sevk edildi.

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(DHA)


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Fatih gasp

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