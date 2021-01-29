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Yanında çalışan kişi kabusu oldu: Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor

29.01.2021 08:42 | Son Güncelleme:
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Yanında çalışan kişi kabusu oldu: Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor

Adana'da oto galerici İbrahim Ünverdi, verdiği 215 bin TL ile ortadan kaybolan ve korona hastasından aldığı tükürüğü içeceğine karıştırmaya çalıştığını öğrendiği personeli Ramazan Ç.'den, "Seni virüsle öldüremedim ama kafana sıkacağım" şeklinde tehdit mesajları almaya başladığını iddia etti. Ramazan Ç.'den şikayetçi olan Ünverdi’ye savcılıktan koruma kararı verildi.

Adana'da geçen yıl eylül ayında oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi’nin, otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL'yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Ç., parayla birlikte ortadan kayboldu. Olaydan birkaç gün sonra Ünverdi'nin ulaştığı Ramazan Ç., parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini öne sürüp telefonunu kapattı. Ünverdi, başka bir personelinden, Ramazan Ç.'nin bir koronavirüs hastasından tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi. Bu iddiaya şaşıran Ünverdi, "Ben hayatımda böyle bir öldürme tekniği görmedim" dedi.

Olayın basına yansımasının ardından Ramazan Ç.’nin daha çok sinirlendiğini öne süren Ünverdi, tehdit mesajları almaya başladığını söyledi. Bunun üzerine Adana Adliyesi’ne giden Ünverdi, Ramazan Ç. hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehdit’ suçlarından şikayetçi oldu.

'SENİ VİRÜSLE ÖLDÜREMEDİM AMA KAFANA SIKACAĞIM'

Savcılığın koruma talebi istediğini söyleyen İbrahim Ünverdi, Ramazan Ç.’nin olayın basına yansımasıyla daha çok üstüne geldiğini belirterek, "Bana, 'Seni virüsle öldüremedim. Kafana sıkacağım' şeklinde mesajlar atıyor. Keşke beni virüsle öldürmeye kalkışacağına, bu dediğini yapsaydı. Annem ve babamın kronik hastalığı var. Beni koronavirüs hastası yapmaya çalıştığında aileme, çevredekilere bulaştırabilirdim. Kafama sıksa, sadece ben ölürdüm. Bu kadar şeytanlık düşünmeye ne gerek vardı. Durmadan beni öldüreceğini söylediği mesajlar atıyor. Çok şükür koruma verdiler ve Ramazan Ç.’yi de arıyorlar. Eminim ki açtığım davadan da emsal bir karar çıkacaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE GENELİNDE BÖYLE BİR DAVA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Ramazan Ç. hakkında gerekli başvuruların yapıldığını aktaran Ünverdi’nin avukatı Semih Nazik ise "Müvekkilim ve ailesi korku içerisinde. Bu davadan emsal bir karar çıkmasını bekliyoruz. Ülke genelinde bu zamana kadar böyle bir dava söz konusu olmadı. Korona hastasından alınan tükürüğü, müvekkilime içirmeye çalışması öldürmeye teşebbüstür. Bu nedenle kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanmasını temenni ediyoruz. Tehdit mesajlarıyla ilgili de gerekli beyanlarda bulunduk ve koruma kararı aldırdık" dedi.

'KENDİM VE ÇOCUKLARIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM'

Olayın ardından evden dışarı çıkmaya korktuğunu anlatan Ünverdi’nin eşi Dilek Ünverdi de hem kendisi hem de çocuklarının hayatından endişe ettiğini ifade etti. Dilek Ünverdi, "Bu adamın nereden karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. Perdelerimiz kapalı bir şekilde oturuyoruz. Bu kişinin yakalanmasını istiyorum. Cezasını çeksin ki ben ve çocuklarım özgür bir şekilde evimizden çıkabilelim. Eşimi işe gönderirken hem balkondan hem de pencereden bakıyorum. Yaptığı onca şeyden sonra bize tehdit mesajları atması daha da korkuttu. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.

(DHA)

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