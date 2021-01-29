Yanında çalışan kişi kabusu oldu: Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor

Adana'da geçen yıl eylül ayında oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi’nin, otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL'yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Ç., parayla birlikte ortadan kayboldu. Olaydan birkaç gün sonra Ünverdi'nin ulaştığı Ramazan Ç., parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini öne sürüp telefonunu kapattı. Ünverdi, başka bir personelinden, Ramazan Ç.'nin bir koronavirüs hastasından tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi. Bu iddiaya şaşıran Ünverdi, "Ben hayatımda böyle bir öldürme tekniği görmedim" dedi.

Olayın basına yansımasının ardından Ramazan Ç.’nin daha çok sinirlendiğini öne süren Ünverdi, tehdit mesajları almaya başladığını söyledi. Bunun üzerine Adana Adliyesi’ne giden Ünverdi, Ramazan Ç. hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehdit’ suçlarından şikayetçi oldu.

'SENİ VİRÜSLE ÖLDÜREMEDİM AMA KAFANA SIKACAĞIM'

Savcılığın koruma talebi istediğini söyleyen İbrahim Ünverdi, Ramazan Ç.’nin olayın basına yansımasıyla daha çok üstüne geldiğini belirterek, "Bana, 'Seni virüsle öldüremedim. Kafana sıkacağım' şeklinde mesajlar atıyor. Keşke beni virüsle öldürmeye kalkışacağına, bu dediğini yapsaydı. Annem ve babamın kronik hastalığı var. Beni koronavirüs hastası yapmaya çalıştığında aileme, çevredekilere bulaştırabilirdim. Kafama sıksa, sadece ben ölürdüm. Bu kadar şeytanlık düşünmeye ne gerek vardı. Durmadan beni öldüreceğini söylediği mesajlar atıyor. Çok şükür koruma verdiler ve Ramazan Ç.’yi de arıyorlar. Eminim ki açtığım davadan da emsal bir karar çıkacaktır" diye konuştu.