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  4. Yanında çalışan kızı taciz etmişti! Pastanecinin cezası belli oldu

Yanında çalışan kızı taciz etmişti! Pastanecinin cezası belli oldu

21.09.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yanında çalışan A.Ö.'yü (16) taciz ettiği suçlamasıyla yargılanan pastaneci Adnan Canbolat (49), 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yanında çalışan kızı taciz etmişti! Pastanecinin cezası belli oldu

Olay, geçen yıl mart ayında Sarıveliler ilçesinde meydana geldi. Bir pastanede işe başlayan A.Ö., iddiaya göre patronu Adnan Canbolat tarafından tacize uğradı. Durumu anlattığı ailesi Canbolat'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine tutuklanan Canbolat, Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanma sürecinde tahliye oldu. Tutuksuz yargılanan Canbolat, elde edilen güvenlik kamera görüntüleri ve diğer delillerin ardından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Canbolat, verilen cezanın ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne konuldu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Karaman taciz
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