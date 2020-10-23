Yanında çocukla dükkana giren kadın, esnafın 100 TL’sini böyle çaldı

Afyonkarahisar’da genç bir kadının yanında 5 yaşındaki çocukla girdiği iş yerinde tırnakçılık adı verilen yöntemle 100 TL çalması güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. 5 iş yerinden daha aynı yöntemle hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın, polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Olay, kentin en işlek noktalarından biri olan Kadıana Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yanında 5 yaşındaki çocukla giyim eşyaları satan iş yerine gelen kadın, eşarp alarak paketlemesi için iş yeri sahibi İsmail Kızılçay’a verdi. Kadın o esnada cüzdanından çıkardığı 200 TL’yi Kızılçay’a verdi. Kızılçay 180 TL olan para üstünü vermek için kasayı açarak 100 TL’yi masanın üzerine bıraktı. Ardından Kızılçay paranın geri kalan kısmını ayarlamak için tekrar kasaya yöneldiği esnada genç kadın el çabukluğu ile masanın üstüne konulan 100 TL’yi alıp cüzdanına koydu. Kızılçay sonra kasadan çıkardığı 80 TL’yi kadına verdiğinde ise genç kadın aldığı ürünün 20 TL olduğunu kendisinin 200 TL verdiğini ancak para üstü eksik aldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Bağırmaya başlayan kadın daha sonra aldığı ürünü geri vermek istediğini söyleyip verdiği 200 TL’yi Kızılçay’dan alarak hızlı bir şekilde dükkandan çıkarak ayrıldı.