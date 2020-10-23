HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yanında çocukla dükkana giren kadın, esnafın 100 TL’sini böyle çaldı

Yanında çocukla dükkana giren kadın, esnafın 100 TL’sini böyle çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 12:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da genç bir kadının yanında 5 yaşındaki çocukla girdiği iş yerinde tırnakçılık adı verilen yöntemle 100 TL çalması güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Afyonkarahisar’da genç bir kadının yanında 5 yaşındaki çocukla girdiği iş yerinde tırnakçılık adı verilen yöntemle 100 TL çalması güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. 5 iş yerinden daha aynı yöntemle hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın, polisin başarılı takibi ile yakalandı.
Olay, kentin en işlek noktalarından biri olan Kadıana Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yanında 5 yaşındaki çocukla giyim eşyaları satan iş yerine gelen kadın, eşarp alarak paketlemesi için iş yeri sahibi İsmail Kızılçay’a verdi. Kadın o esnada cüzdanından çıkardığı 200 TL’yi Kızılçay’a verdi. Kızılçay 180 TL olan para üstünü vermek için kasayı açarak 100 TL’yi masanın üzerine bıraktı. Ardından Kızılçay paranın geri kalan kısmını ayarlamak için tekrar kasaya yöneldiği esnada genç kadın el çabukluğu ile masanın üstüne konulan 100 TL’yi alıp cüzdanına koydu. Kızılçay sonra kasadan çıkardığı 80 TL’yi kadına verdiğinde ise genç kadın aldığı ürünün 20 TL olduğunu kendisinin 200 TL verdiğini ancak para üstü eksik aldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Bağırmaya başlayan kadın daha sonra aldığı ürünü geri vermek istediğini söyleyip verdiği 200 TL’yi Kızılçay’dan alarak hızlı bir şekilde dükkandan çıkarak ayrıldı.

Polis kısa sürede şahısları yakalayarak gözaltına aldı
Durumdan şüphelenen Kızılçay ise kadın çıktıktan sonra güvenlik kameralarını inceleyince dolandırıldığının farkına varıp polisi arayarak yardım istedi. Kızılçay ile birlikte çevre esnaflarından aynı konu ile ilgili gelen ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri mağdurların verdiği eşkal bilgileri üzerine şüpheli kadın ile birlikte ona yardım ettiği öne sürülen şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
100 TL’si çalındığı için duruma tepki gösteren ve görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Kızılçay ise esnafları bu tür hırsızlık olaylarına karşı uyararak dikkatli olmalarını istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybettiKahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Süresiz nafaka kalkıyor mu?Süresiz nafaka kalkıyor mu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Kayseri'deki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner yakalandı
Hain saldırının faili yakalandı
Rize'de baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti! Aile yakınları fenalık geçirdi
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Mustafa Aslan, Melek Aslan cinayetinin tüm ayrıntılarını anlattı
Mustafa Aslan, Melek Aslan cinayetinin tüm ayrıntılarını anlattı
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca'nın açıklaması sonrasında hastaneye akın ettiler
Bakan Koca'nın açıklaması sonrasında hastaneye akın ettiler
İstanbul'da PKK'ya operasyon! Gözaltılar var
İstanbul'da PKK'ya operasyon! Gözaltılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.