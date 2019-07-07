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Yanında oturan kadını taciz etti, makinist treni ilk istasyonda durdurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

Mersin-Adana treninde yanında oturan kadını taciz eden şahıs, yolcuların olayı fark etmesiyle engellendi.

Yanında oturan kadını taciz etti, makinist treni ilk istasyonda durdurdu

Mersin-Adana treninde yanında oturan kadını taciz eden şahıs, yolcuların olayı fark etmesiyle engellendi. Makinist treni ilk istasyonda durdurarak, şahıs polise teslim edildi.
Mersin-Adana arasında hareket halinde olan trende yaşanan olayda, yanında oturan kadına fiziksel tacizde bulunan F.G. (22), A.K.’nin (21) olayın ilk yaşandığı anda yanlışlıkla olduğunu düşünmesinden yararlanıp tacizine devam etti. Kısa süreli şok yaşayan kadın, ilk anda korkup olaya tepki gösteremedi. Kadın, diğer yolcuların durumu fark etmesiyle tacizcinin elinden kurtarıldı. Öfkeli kalabalık F.G.’yi trende linç etmeye kalkıştı. Durumu fark eden makinist, olayı polise haber vererek treni ilk istasyonda durdurdu. Trenin Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şehitlik İstasyonu’nda durdurulması ile p Polise teslim edilen F.G., iftiraya uğradığını, kimseyi taciz etmediğini öne sürdü. Tacize uğrayan kadın, tacizciden şikayetçi oldu.
Adana Adliyesine sevk edilen F.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yanında oturan kadını taciz etti, makinist treni ilk istasyonda durdurdu

Yanında oturan kadını taciz etti, makinist treni ilk istasyonda durdurdu

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