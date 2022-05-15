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Yanındaki kadını sokakta darbetti, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü

15.05.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yanındaki kadını sokakta darbeden şahıs, mahallenin öfkesiyle karşılaştı. Kadını darbeden şahsı linç eden vatandaşlar, kadını saldırganın elinden kurtardı.

Yanındaki kadını sokakta darbetti, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü

Bursa’da yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Olay merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kadının sokak ortasında yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gören çevredekiler, araya girerek kadını saldırganın elinden kurtardı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Bazı vatandaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü. O anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

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Bursa
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