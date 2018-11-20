Yanındaki kadının etek altı görüntülerini çekmeye çalışınca...

Kamerayı ayakkabısına yerleştirdikten sonra oturduğu sandalyede yatay pozisyona geçmeye başlayan adam, görüntü karşısında heyecanlanıp kendini kaybetti. Kadının etek altı görüntülerine bakmaya devam etmek için eğildikçe eğildi, sonunda bakın kendini nasıl ele verdi...

Ofisteki sapık yakayı böyle ele verdi

Böylesi görülmedi! Bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dünyada yankı uyandırdı. Ofisteki sakin ortamı fırsat bilen sapık adam, masa arkadaşının etek altı görüntülerini kaydetmek için öyle bir yönteme başvurdu ki yaşananları görenler hayret içinde kaldı.

Hangi ülkede yaşandığı paylaşılmayan görüntülerde bir adam, bilgisayarı başında otururken ilginç bir uğraş içine girdi. İşini bırakıp çekmeceden bir çorap alan adam, çorabı ayağına geçirdi.

Ardındansa masanın üzerinde açık olarak duran kamerayı ayakkabısına yerleştirdi. Ve oturduğu koltukta yatay pozisyona geçmeye başladı.

İş yerindeki adamın başta yaptıklarına bir anlam verilmese de, niyeti ekrandaki görüntülere dikkatle bakıldığında ortaya çıktı.

Hafifçe eğilerek çaprazında oturan kadının etek altı görüntülerini kaydetmeye başladı.

Genç kadınsa masa arkadaşı kendisini taciz ederken yaşananlardan habersiz şekilde çalışmaya devam etti.

En iyi görüntüyü yakalayana kadar yatay pozisyonda ilerlemeye devam eden adamın yaptıklarının ortaya çıktığı ansa kendi sakarlığıyla geldi.

Adam, iş arkadaşını gizlice görüntülemeye kendisini o kadar kaptırdı ki, sonunda dengesini kaybedip yere düştü.

Farkında olmadan sandalyede fazla yatan adam, tekerleklerin hareket etmesiyle bir anda kendisini yerde buldu.