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Yanından geçenler dehşete düştü! Merak konusu olan yarıkların nedenini Prof. Dr. Sözbilir açıkladı: '15 gün' detayı!

06.03.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 1 ay önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde birbirinden farklı manzaralar ortaya çıktı. Göksun ilçesindeki derin yarıklar da bunlardan biri oldu. Yarıkların dronla çekilen görüntüleri yaşananlar hakkında yeni ipuçları verdi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in merak konusu olan yarıkların oluşumuna açıklık getirirken sözünü ettiği '15 gün' detayı dikkat çekti.

Yanından geçenler dehşete düştü! Merak konusu olan yarıkların nedenini Prof. Dr. Sözbilir açıkladı: '15 gün' detayı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Göksun ilçesi kırsalında derin yarıklar oluştu. Kırsal Korkmaz ve Çardak mahallelerinde oluşan yarıklar, dronla görüntülendi. Kırsal Korkmaz Mahallesi sakinlerinden Mustafa Karakoyun karşılaştığı manzarayı "Ağaçlar yıkılmıştı. Yarıklar aşağı yukarı 6-7 metre derinliğinde vardı. Ürpertici görüntülerle karşılaştık dehşet vericiydi" sözleriyle anlattı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir Kahramanmaraş ve Hatay'da gerçekleşen depremlerin yüzey kırıklarına yol açtığını belirterek söz konusu yarıkların yüzey deformasyonlarından bir olduğunu belirtti.

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"ÜRPERTİCİ GÖRÜNTÜLERLE KARŞILAŞTIK"

Korkmaz Mahallesi sakinlerinden Mustafa Karakoyun, AA muhabirine, depremlerin ardından bölgede dolaştığını, gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

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Karakoyun, "Toprağın çökmesi normal düzeyinden 2 metre aşağıdaydı. Ağaçlar yıkılmıştı. Yarıklar aşağı yukarı 6-7 metre derinliğinde vardı. Ürpertici görüntülerle karşılaştık, dehşet vericiydi." dedi.

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"DEPREMLER SONUCU OLUŞAN YÜZEY DEFORMASYONLARINDAN BİRİ"

AA muhabirinin telefonla görüştüğü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremler sonucu yüzey kırıkları oluştuğunu anımsattı.

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Sözbilir, Çardak Mahallesi çevresinde Çardak fayı üzerinde gözlemlenen yüzey deformasyonlarının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

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"15 GÜNDE 6 FAY PARÇASI KIRILDI"

Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi büyüklüğü 7,7 olan ilk ana şoktan 9 saat sonra gelişen ikinci büyük depremde Göksun ilçesinden Yeşilyurt'a kadar olan sismik segment kırılmış oldu. Bu sismik segment Çardak ve Doğanşehir adı verilen iki geometrik fayı içeriyordu.

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Şu ana kadar elde edilen veriler, ikinci ana şokun ilk büyük depremin tetiklemesiyle oluştuğunu ve bunu yaparken Sürgü fayını enerjiyi transfer eden bir fay olarak kullandığını gösteriyor. Bilindiği gibi 20 Şubat tarihinde de Antakya fayı üzerinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kısacası 15 gün içinde 6 fay parçası kırılmış oldu."

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