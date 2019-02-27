Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

Her bahar mevsiminde binlerce kilometre öteden göç edip sadece Adem Yılmaz'ın kayığına konan ve onun elinden balıkla beslenip onunla birlikte göle açılan Yaren Leylek'in haberi Almanya ve Avusturya'da ders kitaplarına konu olmuş, Yunanistan'da bir festivalde gölge oyununda canlandırılmıştı. Dünya basınına konu olan müthiş dostluğun filmi için çekimler hummalı bir şekilde başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu dostuğun insanları büyülediğini belirterek, "Bu hikayede Eskikaraağaç Mahallemizin doğayla olan örnek dostluğunun tema olarak kullanılması gurur verici. Buna ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz’’ dedi.

Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ın simgesi haline gelen "Adem Amca ve Yaren Leylek" hikayesini konu alan belgesel filmin çekimleri, hikayenin geçtiği leylek köyünde başladı. Yıl boyu sürecek çekimlerde Köy insanlarının doğayla olan tüm ilişkileri beyaz perdeye aktarılacak.

Dünya çapında büyük ses getiren Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına dahi konu olmayı başarmıştı. Yunanistan da gerçekleştirilen bir festivalde ise gölge oyunu ile canlandırılmıştı. Ulusal ve uluslararası seçkin medya organları da Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesine geniş yer ayırmıştı.