Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Herschel ve Mugo çantalarda %70'e varan indirim

Her zaman yanınızda taşıyacağınız mükemmel çantalar burada! Herschel'in retro tasarımları ve Mugo'nun modern ve minimal çizgileri ile tanışmaya ne dersiniz? Her iki marka da ergonomik ve kullanışlı çanta tasarımlarıyla moda severlerin kalbini kazanıyor. Şehirde ya da seyahatte kullanabileceğiniz, size her zaman en iyi performansı sunacak çantalarda şimdi yüzde 70'e varan indirimler sizi bekliyor. Bizden söylemesi, bu fiyatlar bir daha gelmez. Kaçırmayın!

1. Herschel Unisex City Mid-Volume Sırt Çantası

Ürün özellikleri

13'' laptoplarla uyumlu.

Dikişsiz kumaştan üretilmiştir.

Polyester astara sahip.

Çift katmanlı ön cebi bulunuyor.

Fermuarlı ana bölmeye sahip.

İç cepler ve anahtarlıklar için astarlı cebi bulunuyor.

Ayarlanabilir askıları mevcut.

Air Mesh® omuz yastıkları sayesinde konforlu kullanım sunuyor.

2. MUGO SQ Çapraz Omuz Çantası

Ürün özellikleri

Dayanıklı, yüksek kaliteli naylon malzemeden üretilmiştir.

Su geçirmez astara sahip.

Fermuarlı ana bölmesi bulunuyor.

Ön kısımda bir adet fermuarlı cep var.

Ayarlanabilir, genişletilebilir askı sistemine sahip.

Hafif ve rahat kullanım sunar.

3. Herschel Unisex Heritage Youth X-Large Sırt Çantası

Ürün özellikleri

15'' laptoplarla uyumlu.

Dikişsiz kumaştan üretilmiştir.

Polyester astarlı.

Fermuarlı ön cebi bulunuyor.

Ana bölmede fermuarlı bir cebi bulunuyor.

Ön tarafta iki adet bölmesi mevcut.

Yastıklı ayarlanabilir askıları var.

Hava kanallı arka panele sahip.

4. Herschel Unisex Nova Mini Sırt Çantası

Ürün özellikleri

Dikişsiz kumaştan üretilmiştir.

Polyester astarlı.

Fermuarlı ön cebi bulunuyor.

Ana bölmede fermuarlı bir cep ve gizli bir cep bulunuyor.

Yastıklı ayarlanabilir askıları var.

Hava kanallı arka panele sahip.

Kapasitesi 9 litredir.

5. Herschel Unisex City Mid-Volume Sırt Çantası

Ürün özellikleri

13'' laptoplarla uyumlu.

Dikişsiz kumaştan hazırlanmıştır

Polyester astarlıdır.

Çift katmanlı ön cebi bulunur.

Fermuarlı ana bölmeye sahip.

İç cepler ve anahtarlıklar için astarlı cebi bulunur.

Ayarlanabilir askıları mevcut.

Air Mesh® omuz yastıkları konforlu kullanım sunar.

6. Herschel Unisex The Simpsons™ Classic

Ürün özellikleri

Dikişsiz kumaştan hazırlanmıştır.

Polyester astarlıdır.

Kapitone yastıklı arka panele sahip.

Ayarlanabilir askıları mevcut.

İç kısımda bir adet kumaş bölmesi bulunuyor.

Lisanslı The Simpsons™ özel baskılı tasarım.

7. Herschel Unisex Nova Mini Sırt Çantası

Ürün özellikleri

Dikişsiz kumaştan hazırlanmıştır.

Polyester astarlı.

Fermuarlı ön cepleri var.

Ana bölmede fermuarlı ve gizli birer adet cep bulunur.

Ayarlanabilir askılara sahip.

Hava kanallı arka paneli bulunuyor.

Kapasitesi 9 litredir.

8. MUGO Work Sırt Çantası

Ürün özellikleri

15.6 inç laptop bölmesine sahip.

Su geçirmez, yüksek kaliteli 840D naylon malzemeden elde edilmiştir.

20-25 litre kapasiteli özel tasarım bölümleme sistemine sahiptir.

Yumuşak ve rahat destekli askıları mevcut.

Şık tasarım ve dayanıklı malzeme kombinasyonu.

Güçlendirilmiş çift fermuarlı ana bölme ve 15'' notebook için özel bölüm.

Ön ve yanlarda geniş depolama bölmeleri bulunur.

İçinde ve üzerinde yer alan kalemlik ve gözlük tutucu yer alır.

