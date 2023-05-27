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Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Herschel ve Mugo çantalarda %70'e varan indirim

27.05.2023 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliteli malzemesi, kullanışlı yapısı ve uzun ömürlü olmasıyla öne çıkan Herschel ve Mugo marka çantalar, kısa süreliğine %70'e varan indirimle satışta! İster seyahatte ister günlük yaşamda kullanabileceğiniz birbirinden güzel çantaları keşfetmek için acele edin. İşte detaylar!

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Herschel ve Mugo çantalarda %70'e varan indirim

Her zaman yanınızda taşıyacağınız mükemmel çantalar burada! Herschel'in retro tasarımları ve Mugo'nun modern ve minimal çizgileri ile tanışmaya ne dersiniz? Her iki marka da ergonomik ve kullanışlı çanta tasarımlarıyla moda severlerin kalbini kazanıyor. Şehirde ya da seyahatte kullanabileceğiniz, size her zaman en iyi performansı sunacak çantalarda şimdi yüzde 70'e varan indirimler sizi bekliyor. Bizden söylemesi, bu fiyatlar bir daha gelmez. Kaçırmayın!

1. Herschel Unisex City Mid-Volume Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-05-27T013526.914

Ürün özellikleri

  • 13'' laptoplarla uyumlu.
  • Dikişsiz kumaştan üretilmiştir.
  • Polyester astara sahip.
  • Çift katmanlı ön cebi bulunuyor.
  • Fermuarlı ana bölmeye sahip.
  • İç cepler ve anahtarlıklar için astarlı cebi bulunuyor.
  • Ayarlanabilir askıları mevcut.
  • Air Mesh® omuz yastıkları sayesinde konforlu kullanım sunuyor.
Ürünü İncele

2. MUGO SQ Çapraz Omuz Çantası

Adsız tasarım - 2023-05-27T015833.858

Ürün özellikleri

  • Dayanıklı, yüksek kaliteli naylon malzemeden üretilmiştir.
  • Su geçirmez astara sahip.
  • Fermuarlı ana bölmesi bulunuyor.
  • Ön kısımda bir adet fermuarlı cep var.
  • Ayarlanabilir, genişletilebilir askı sistemine sahip.
  • Hafif ve rahat kullanım sunar.
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3. Herschel Unisex Heritage Youth X-Large Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-05-27T013629.885

Ürün özellikleri

  • 15'' laptoplarla uyumlu.
  • Dikişsiz kumaştan üretilmiştir.
  • Polyester astarlı.
  • Fermuarlı ön cebi bulunuyor.
  • Ana bölmede fermuarlı bir cebi bulunuyor.
  • Ön tarafta iki adet bölmesi mevcut.
  • Yastıklı ayarlanabilir askıları var.
  • Hava kanallı arka panele sahip.
Ürünü İncele

4. Herschel Unisex Nova Mini Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-05-27T013426.903

Ürün özellikleri

  • Dikişsiz kumaştan üretilmiştir.
  • Polyester astarlı.
  • Fermuarlı ön cebi bulunuyor.
  • Ana bölmede fermuarlı bir cep ve gizli bir cep bulunuyor.
  • Yastıklı ayarlanabilir askıları var.
  • Hava kanallı arka panele sahip.
  • Kapasitesi 9 litredir.
Ürünü İncele

5. Herschel Unisex City Mid-Volume Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-05-27T013905.874

Ürün özellikleri

  • 13'' laptoplarla uyumlu.
  • Dikişsiz kumaştan hazırlanmıştır
  • Polyester astarlıdır.
  • Çift katmanlı ön cebi bulunur.
  • Fermuarlı ana bölmeye sahip.
  • İç cepler ve anahtarlıklar için astarlı cebi bulunur.
  • Ayarlanabilir askıları mevcut.
  • Air Mesh® omuz yastıkları konforlu kullanım sunar.
Ürünü İncele

6. Herschel Unisex The Simpsons™ Classic

Adsız tasarım - 2023-05-27T014013.883

Ürün özellikleri

  • Dikişsiz kumaştan hazırlanmıştır.
  • Polyester astarlıdır.
  • Kapitone yastıklı arka panele sahip.
  • Ayarlanabilir askıları mevcut.
  • İç kısımda bir adet kumaş bölmesi bulunuyor.
  • Lisanslı The Simpsons™ özel baskılı tasarım.
Ürünü İncele

7. Herschel Unisex Nova Mini Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-05-27T013739.869

Ürün özellikleri

  • Dikişsiz kumaştan hazırlanmıştır.
  • Polyester astarlı.
  • Fermuarlı ön cepleri var.
  • Ana bölmede fermuarlı ve gizli birer adet cep bulunur.
  • Ayarlanabilir askılara sahip.
  • Hava kanallı arka paneli bulunuyor.
  • Kapasitesi 9 litredir.
Ürünü İncele

8. MUGO Work Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-05-27T015954.804

Ürün özellikleri

  • 15.6 inç laptop bölmesine sahip.
  • Su geçirmez, yüksek kaliteli 840D naylon malzemeden elde edilmiştir.
  • 20-25 litre kapasiteli özel tasarım bölümleme sistemine sahiptir.
  • Yumuşak ve rahat destekli askıları mevcut.
  • Şık tasarım ve dayanıklı malzeme kombinasyonu.
  • Güçlendirilmiş çift fermuarlı ana bölme ve 15'' notebook için özel bölüm.
  • Ön ve yanlarda geniş depolama bölmeleri bulunur.
  • İçinde ve üzerinde yer alan kalemlik ve gözlük tutucu yer alır.
Ürünü İncele

İndirim bittiyse üzülmeyin! İndirimler bu kadarla sınırlı değil!

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