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Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Stanley Klasik Termos Bardak indirime girdi
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Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Stanley Klasik Termos Bardak indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
25.11.2024 17:11
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Gün boyu enerjinizi yüksek tutmak ve içeceklerinizi her an yanınızda taşımak ister misiniz? Hava nasıl olursa olsun, içeceğinizin sıcaklığını koruyacak bir termos bardak arıyorsanız doğru yerdesiniz. Paslanmaz çelikten üretilen ve içeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutan Stanley Klasik Termos Bardak, Gülümseten Kasım'a özel indirime girdi. İşte detaylar...

Her yudumda keyif almak, sıcak bir kahveyle güne başlamak veya serinletici bir içecekle dinlenmek... Stanley termos bardakları ile bu deneyimi her an yaşayabilirsiniz. Çift duvar vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 1,5 saate kadar sıcak, 3 saate kadar soğuk ve 15 saate kadar buzlu tutan Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Termos Bardak, şehir içi veya outdoor aktivitelerde mükemmel bir yol arkadaşı. Üstelik şimdi Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında uygun fiyatlarla sizi bekliyor! Eğer siz de kullanışlı ve uzun ömürlü bir termos bardak almayı düşünüyorsanız Stanley'e şans vermeye ne dersiniz?

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Stanley'deki indirimli ürünlerin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.35 lt

Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.35 lt

Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Termos Bardak (0.35 L), çift duvarlı vakum yalıtımı, içeceklerinizi 1,5 saate kadar sıcak, 3 saate kadar soğuk ve 15 saate kadar buzlu tutarak her ortamda keyifle tüketmenizi sağlıyor. BPA içermeyen, 18/8 paslanmaz çelik yapısı sayesinde hem dayanıklıdır hem de içeriğinizin güvenliğini garanti ediyor. Tritan kapak, sıçramaları engellerken, tüm parçalarının bulaşık makinesinde yıkanabilir olması da kolay temizlik imkânı sunuyor. Stanley’in ömür boyu garanti güvencesiyle desteklenen termos bardak, şehirde ya da açık hava maceralarınızda yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Öğretmenim, ofisten sınıfa giderken çayım ne dökülüyor ne de elimi yakıyor. Üstelik hacmi kocaman ve sıcak tutuyor, iki ders boyunca içebiliyorum. Üretenin ve ulaştıranın emeğine sağlık."

  • "Oldukça uzun süre sıcak tutuyor. Çantada rahat taşıdığım için dışarıda kahve tüketiminde Stanley bardağıma sipariş veriyorum. Bu şekilde kullanabilecekler gönül rahatlığıyla alabilir."
Ürünü İncele

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Bu içerik 26 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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