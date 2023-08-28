Yanıtı merakla bekleniyordu! Akşener'in zehir zemberek çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi: 'Saygısızlık yapmam'

Muhalefet cephesinde 2023 seçimleri ardından esmeye başlayan soğuk rüzgarlar, yerel seçim gündemiyle farklı boyutlar almaya devam ediyor. Siyaset sahnesine damgasını vuran son gelişme Meral Akşener'in geride bıraktığımız seçimdeki ortaklarına yönelik ifadeleri oldu.

"KOLTUĞUNDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİLER!"

Akşener o konuşmasında ortaklarına tepkisini "Biz bu seçimde sadece iktidarla değil bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Koltuğundan başka şey düşünmeyenlerle uğraştık. Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Tüm çabalarımıza rağmen yenilgiye engel olamadık" sözleriyle isim vermeden dile getirmişti.

Afyonkarahisar'dan partililere seslenirken "Ben sustum ama yüzde 60'la kazanırız diyenler susmadı" ifadelerini de kullanan Akşener ayrıca belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da sitem etmişti.

İLK KEZ GÜNLER SONRA KONUŞTU

Akşener'in ses getiren eleştirileri hakkında Kılıçdaroğlu ilk kez günler sonra konuştu. Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada CHP lideri, "Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları cevaplayıp kendisine nezaketsizlik yapmak istemem" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İÇİN İDDİALI SÖZLER

2024 yerel seçimlerine de değinen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş için şunları söyledi:

"Yapılan araştırmalar, 2024 seçimlerinde aday olmaları halinde 2019’da aldıkları oydan daha fazla oy alacaklarını gösteriyor. Çünkü çalmadılar, çırpmadılar. Tek bir kuruşun hesabını dahi verdiler, kimseyi ötekileştirmediler."