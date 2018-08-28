Yankesici, araç kameralarından belirlenip yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'da, dolmuşlarda yolcuların cebinden toplam 8 bin lira çalan yankesici, araç kameralarına yansıyan görüntülerden tespit edilip, yakalandı. Gözaltına alınan H.A. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne, son günlerde dolmuşlarda yolculuk yaparken, parası çalınan 4 kişi başvurdu. Polis ekipleri, araçların güvenlik kameralarının kayıtlarını izlediğinde yolcuların parasının H.A. tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığını belirledi. H.A., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Görüntülerde H.A.'nın araca binip, ilk olarak keşif yaptığı daha sonra seçtiği yolcunun yanına yaklaşarak, yankesicilik yöntemiyle parasını çaldığı görüldü. H.A.'nın yankesicilik için yaşlıları seçtiği, parasını çalacağı kişilere önce yer verip, güvenini kazandığı anlar da kameralara yansıdı. Ayrıca yankesicinin kıyafetleriyle gizlediği elini yolcuların cebine uzatıp, paralarını çalması görüntülerde yer aldı. 4 kişinin cebinden toplam 8 bin lira çaldığı belirlenen H.A.'nın 'yankesicilik' suçundan 3, 'yaralama' suçundan ise suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyette sorgusu tamamlanan H.A., adliyeye sevk edildi.