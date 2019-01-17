HABER

Yankesici, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 15:57 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir medikal malzeme dükkanından tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çalan yankesici yakalandı.

Yankesici, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir medikal malzeme dükkanından tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çalan yankesici yakalandı. Güvenlik kameraları sayesinde yakalanan Ü.Ç.'nin benzer suçlardan 17 sabıkasının olduğu belirlendi.
Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi üzerindeki medikal malzeme dükkanına 19 Aralık 2018 günü gelen kişi, burada dükkandaki kasiyerin kafasının karıştırarak tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çaldı. Kapanış saatinde kasada açık çıkması üzerine güvenlik kameralarını izleyen dükkan sahibi, kayıtlarda hırsızlığı fark etmesi üzerine polise haber verdi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dükkandan para çalan zanlının daha önce benzer suçlardan 17 adet suç kaydı olan Ü.Ç.(48) olduğunu tespit etti. Polis, Ü.Ç.'yi, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenler'de yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ü.Ç., adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAF

Yankesici, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandıYankesici, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandıYankesici, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandıYankesici, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Vurdukları karacayı parçalarken yakalandılarVurdukları karacayı parçalarken yakalandılar
Aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada, Emin Can'ın da beyin ölümü gerçekleştiAynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada, Emin Can'ın da beyin ölümü gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.