Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Ankara'da 9 Eylül'de akşam saatlerinde AŞTİ'de M.Ş. isimli vatandaşın 600 lirasını yankesicilik yoluyla çaldığı tespit edilerek gözaltına alınan Yavuz Sezer'in ifadesine ulaşıldı. Yavuz Sezer, daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 24 Mart Perşembe günü Trabzon'da yaptığı mitingde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik'in 1600 lira ile 400 dolarını çalmış, yaklaşık 160 saatlik kamera kayıtlarının ardından tespit edilerek Ankara'da gözaltına alınmıştı.
Sezer'in AŞTİ'de gerçekleştirdiği son hırsızlık eylemi sonrasında suçunu kabul ettiği öğrenildi.
Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre; ifadesinde yankesicilik eylemini tek başına yaptığını söylediği belirtilen Sezer'in, "Ben işimi tek yaparım, paramı kimseyle bölüşmem. İşimi tek başıma hallederim. İşlerime kimseyi sokmam" dediği ortaya çıktı.
Gözaltına alınan Sezer'in polislere, "Bu işin uzmanı benim, profesörü benim. Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız, beni yakalayacaksınız. Tekrar yapacağım, beni tekrar yakalayacaksınız" dediği öğrenildi.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Sezer'in yankesicilik için özellikle kalabalık alanları seçtiği kaydedildi. Sezer'in yankesicilik ve benzeri suçlardan 12 sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.
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