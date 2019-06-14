Yankesicilik şüphelileri sahte kimlikle yakalandılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlinin arka cebinden cep telefonunu alıp kaçan şahıslar sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs’ta Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı’nda kırmızı ışıkta bekleyen motosikletteki vatandaşın arka cebindeki telefonun çekip alınması sonucu meydana gelen yankesicilik olayı polisi harekete geçirdi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, yankesicilik olayını gerçekleştiren şahısların kullandığı aracı MOBESE kameralarından belirledi. PTS’den söz konusu aracın Adana’ya gittiğini ve tekrar Manavgat’a dönmekte olduğunu belirleyen ekipler, D-400 Karayolu Manavgat girişinde aracı durdurarak şahısları gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslardan aracı kullanan A.Ç.D.’nin alınan parmak izinde asıl adının R.G. olduğu, başkasına ait kimlik kartını kullandığı, UYAP sorgusunda tehdit suçundan arandığı araçta yolcu olarak bulunan İ.D.’nin ise abisine ait kimliği kullandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.D. serbest kalırken, R.G. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.



