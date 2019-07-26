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Yankesicilik zanlısı kadın güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Kadının yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'da yankesicilik zanlısı kadın güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik ihbarları üzerine teknik takip çalışması başlattı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 4 yankesicilik olayını gerçekleştiren zanlının Kalecik ilçesinde yaşayan D.K. isimli kadın olduğunu tespit etti.

Ekipler, D.K'nın her gün otobüsle Kalecik'ten şehir merkezine gelerek hırsızlık yaptıktan sonra döndüğünü, hedefindeki kişileri, iş yerlerinde kasalarda ödeme yapan müşterilerin cüzdanlarındaki paraya bakarak seçtiğini belirledi.

Şüphelinin daha sonra hedefindeki kişilerin çevresinde dolaşarak ilk fırsatta cüzdanlarını çaldığını tespit eden ekipler, D.K'yı adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyete götürülen D.K'nın ilk ifadesinde, "Yolcuyum ben, yoldan geldim." dediği, izletilen kamera kayıtlarındaki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiği ancak suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Zanlının 29 yankesicilik olayından kaydının bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

D.K'nın yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı.

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