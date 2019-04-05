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Yankesicilik zanlısı kamera görüntüleri incelenerek yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:35 | Son Güncelleme

Mersin'de alışveriş yaptığı yerlerde el çabukluğuyla yankesicilik iddiasıyla tutuklanan zanlının 13 suç kaydının olduğu öğrenildi

MERSİN (AA) - Mersin'de marketlerde yankesicilik yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde market işletmeciliği yapan H.Ö, kasasındaki para eksik çıkınca güvenlik kameralarını inceledi.

İşletmeci, iki gün üst üste dükkanına gelen kişinin, el çabukluğuyla aldığı para üstleri üzerinden kendisini dolandırdığını tespit edince durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu merkez Akdeniz ilçesindeki otelde kaldığını tespit ettikleri 59 yaşındaki şüpheli A.K'yi yakaladı.

Zanlının, benzer olaylardan 13 suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, kendisini görüntüleyen gazetecilerin iddiaları sorması üzerine "Her yerde günde 3-4 defa yapıyorum. Her zaman yakalanıyorum." dedi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin "tırnakçılık" yöntemi Yankesicilik

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