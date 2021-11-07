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Yankesiciye suç üstü!

07.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'teki bir AVM'de alışveriş yapan turistlerin çantalarındaki cüzdanı çalan Cezayir uyruklu hırsız, sivil polisler tarafından yakalandı. Suçüstü yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geçtiğimiz Perşembe akşamı Fatih’teki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir kişiyi takibe aldı. Polis tarafından adım adım izlendiğinden habersiz olan şüpheli, bölgede bulunan bir alışveriş merkezine girdi. Şüphelinin peşindeki sivil polisler de AVM’ye girerek zanlının her hareketini göz hapsine aldı. Şüphelinin alışveriş merkezindeki mağazalarda müşterilerin çantalarını dikizlediğini fark eden emniyet ekipleri, müşteri kılığına girerek içeride dolaşmaya başladı.

Polis, ‘müşteri’ kılığında girdiği mağazada hırsızın her hareketini adım adım takip etti
Yabancı şahsın bir giyim mağazasında müşteri olarak bulunan 25 yaşındaki Ganalı B.N.’nin sırtındaki çantadan içinde 100 avro, 12 bin 731 dolar ve 865 TL para bulunan cüzdanı çaldığını tespit eden sivil polisler, iki adım arkasından takip ettikleri şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

ÇALINAN CÜZDAN GANALI TURİSTE TESLİM EDİLDİ

Yapılan araştırmalarda Gana uyruklu B.N.’nin çantasındaki cüzdanı çalan kişinin, Cezayir uyruklu F.M. (31) olduğu belirlendi. F.M. suçüstü yakalanırken, çaldığı cüzdan içerisindeki paralar ile birlikte B.N.’ye teslim edildi. F.M. ise ifadesi alınmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan detaylı soruşturmada, zanlının 2021 yılı içerisinde Gaziosmanpaşa ve Fatih ilçelerinde farklı tarihlerde yaşanan 5 ayrı ‘yankesicilik’ ve ‘açıktan hırsızlık’ olaylarının da faili olarak arandığı ortaya çıktı. Zanlı, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece “Yankesicilik” ve “Açıktan Hırsızlık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI VE SUÇÜSTÜ YAKALANMA ANI KAMERADA

Öte yandan, AVM’deki bir giyim mağazasında yaşanan hırsızlık olayı ve zanlının sivil polislerce suçüstü yakalanma anı güvenlik kameralarına da takıldı. Mağazanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, hırsız F.M., mağazadaki bir askıdan aldığı kıyafeti perde yapıp B.N.’nin sırtındaki çantadan cüzdanı çalıyor. Askıdan ‘perdeleme’ için aldığı kıyafeti yerine koyup olay yerinden uzaklaşırken, bu sırada şüphelinin peşinde olan ve mağazada “müşteri” kılığına girerek alışveriş yapıyormuş gibi hırsızı takip eden sivil polislerin, cüzdanı çalan F.M.’yi mağazadan çıkmak üzereyken suçüstü yakaladığı o anlar görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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