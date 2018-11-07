"Yankı" isimli resim sergisi, sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Ressam Ümit Erzurumlu'nun, "Yankı" adını verdiği, son dönem çalışmalarından oluşan 9'uncu kişisel resim sergisi, 14 Kasım'a kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.
Empresyonizm-izlenimcilik akımına bir tepki olarak ortaya çıkan "Kübist" eğilimli resimlere, asimetri ve hareket imgesini de ekleyen Sivaslı ressam Erzurumlu, yurt içinde ve yurt dışında kişisel ve karma olmak üzere birçok sergiye katıldı.
Erzurumlu'nun, "Yankı" adını verdiği, 26 tablosunun yer aldığı sergide yağlı boya, peyzaj ve figür çalışmalarının yanı sıra, özgün baskı tekniklerinde yaptığı son dönem eserleri yer alıyor.
- "Kavga edenleri çizerken, o insanların kalp atışlarını duyuyorum"
Yurt içinde ve yurt dışında kişisel ve karma birçok sergiye katılan Erzurumlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır kübofütüristik ve fütüristik olarak tanımlanabilecek resimler yaptığını belirterek, resimlerinin ana temasının ise hareket olduğunu söyledi.
Ressam Ümit Erzurumlu, son yıllarda ifade tarzının gelecekçi bir biçim aldığını ve bu durumun kendisine konu zenginliğinin yanı sıra, daha özgür bir alan açtığını ifade ederek, "Müzik ve matematik kardeş, rüzgar ve gürültü yakın akrabalarsa, biz her şeyle akrabayız. Her bir resmimde, bütün varlığın soyağacının dallarında gezerek dalların aralarındaki ilişkileri sorguluyorum." diye konuştu.
UNESCO dahil ulusal ve uluslararası koleksiyonlarda yer aldığını dile getiren Erzurumlu, şunları kaydetti:
"Resim yaparken, zihnimde düşünceler kelimelerle kovalamaca oynuyorlar sanki. Benim için bir natürmort, çiçek veya doğa resmi yapmak, süreç içerisinde mola değil görünmeyeni ifade edebilmenin bir başka yolu anlamına geliyor. Mesela bir enstrüman çalan kişiyi çizerken müziğin ritmine eşlik ediyor, kavga edenleri çizerken de sanki o kavga eden insanların kalp atışlarını duyuyorum. Bir peyzaj çizerken ise rüzgarın gürültüsüne karşı, çatıların çığlıklarını dinleyebiliyorum."
Erzurumlu, resim yaparken yaşadığı heyecanın kendisini başarıya götüreceğine inandığını aktararak, "Luis A. Noboa Naranjo Müzesi'nde 26 Nisan-28 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Guayaquil 'Álvaro Noboa Ponton'un 'Su' konulu Uluslararası Resim Bienali'nde Türkiye’yi temsilen davet edildim. Ülkemi yurt dışında temsil etmek, bana büyük bir mutluluk veriyor." dedi.
2 Kasım'da, Galeri Eksen'de sanatseverlerle buluşan sanatçının 9'uncu kişisel sergisi "Yankı", 14 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu
'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç
Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Alışverişte 21 milyon dolar harcayan kadın gözaltına alındı
Kedinin boğazından 6 santimlik dikiş iğnesi çıkarıldı
Antalya'da 'arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu
Bu meyve koca bir uçağı durdurmaya yetti!
AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum