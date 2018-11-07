"Yankı" isimli resim sergisi, sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Ressam Ümit Erzurumlu'nun, "Yankı" adını verdiği, son dönem çalışmalarından oluşan 9'uncu kişisel resim sergisi, 14 Kasım'a kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Empresyonizm-izlenimcilik akımına bir tepki olarak ortaya çıkan "Kübist" eğilimli resimlere, asimetri ve hareket imgesini de ekleyen Sivaslı ressam Erzurumlu, yurt içinde ve yurt dışında kişisel ve karma olmak üzere birçok sergiye katıldı.

Erzurumlu'nun, "Yankı" adını verdiği, 26 tablosunun yer aldığı sergide yağlı boya, peyzaj ve figür çalışmalarının yanı sıra, özgün baskı tekniklerinde yaptığı son dönem eserleri yer alıyor.

- "Kavga edenleri çizerken, o insanların kalp atışlarını duyuyorum"

Yurt içinde ve yurt dışında kişisel ve karma birçok sergiye katılan Erzurumlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır kübofütüristik ve fütüristik olarak tanımlanabilecek resimler yaptığını belirterek, resimlerinin ana temasının ise hareket olduğunu söyledi.

Ressam Ümit Erzurumlu, son yıllarda ifade tarzının gelecekçi bir biçim aldığını ve bu durumun kendisine konu zenginliğinin yanı sıra, daha özgür bir alan açtığını ifade ederek, "Müzik ve matematik kardeş, rüzgar ve gürültü yakın akrabalarsa, biz her şeyle akrabayız. Her bir resmimde, bütün varlığın soyağacının dallarında gezerek dalların aralarındaki ilişkileri sorguluyorum." diye konuştu.