Yankı uyandıran ziyaret! Dünyaca ünlü güzel barış elçisi olarak Lviv’de

Pazar günü sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Hollywood oyuncusu Angelina Jolie bölgede savaş devam ederken Ukrayna'ya ziyarete geldi. Mültecilere yardım etmek ve korumakla görevli bir Birleşmiş Milletler kuruluşlarından BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin özel elçisi olan Jolie, Lviv şehrini ziyaret ederken görüldü. Bir kafeyi ziyaret etti ve orada bulunan insanların fotoğraflarını çekti.

SİREN SESLERİ KORKUTTU

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko da Twitter'dan fotoğraf ve videolar paylaşarak, "Angelina Jolie Lviv'de. BM Mülteciler Özel Elçisi olarak insani bir misyonla Ukrayna'yı ziyaret ediyor." dedi. Şehrin sokaklarında yürüyen Jolie'nin bomba ihbarı veren sirenler ve hava saldırılarının duyulması üzerine güvenli bir yere koştuğu görüldü.

SÜRPRİZ OLDU

Lviv bölge valisi Maksym Kozytsky, Jolie'nin Lviv'e sığınan insanlarla görüşmek için geldiğini söyledi. Jolie'nin bir yatılı okulu da ziyaret ettiğini aktaran Kozytsky, öğrencilerle sohbet ettiğini, onlarla fotoğraf çektirdiğini ve 'tekrar geleceğine söz verdiğini' söyledi. "Ziyaret hepimiz için sürpriz oldu. Jolie'yi gören birçok kişi onun gerçekten o olduğuna inanamadı. Ancak 24 Şubat'tan bu yana, Ukrayna tüm dünyaya burada pek çok inanılmaz şey olduğunu gösterdi" dedi.



