HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yankı uyandıran ziyaret! Dünyaca ünlü güzel barış elçisi olarak Lviv’de

Yankı uyandıran ziyaret! Dünyaca ünlü güzel barış elçisi olarak Lviv’de

01.05.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie’nin, Ukrayna'nın Lviv kentini ziyaret ettiği öğrenildi. Devam eden ziyareti sırada yaklaşan bir roket saldırısı nedeniyle duyulan siren sesleri güzel yıldızı panikletti ve hızla bölgeden kaçmasına sebep oldu. Savaş esnasında bölgeyi ziyaret eden ilk yıldız olmasa da ziyareti herkesi şaşırttı.

Pazar günü sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Hollywood oyuncusu Angelina Jolie bölgede savaş devam ederken Ukrayna'ya ziyarete geldi. Mültecilere yardım etmek ve korumakla görevli bir Birleşmiş Milletler kuruluşlarından BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin özel elçisi olan Jolie, Lviv şehrini ziyaret ederken görüldü. Bir kafeyi ziyaret etti ve orada bulunan insanların fotoğraflarını çekti.

SİREN SESLERİ KORKUTTU

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko da Twitter'dan fotoğraf ve videolar paylaşarak, "Angelina Jolie Lviv'de. BM Mülteciler Özel Elçisi olarak insani bir misyonla Ukrayna'yı ziyaret ediyor." dedi. Şehrin sokaklarında yürüyen Jolie'nin bomba ihbarı veren sirenler ve hava saldırılarının duyulması üzerine güvenli bir yere koştuğu görüldü.

Sean Penn Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacakSean Penn Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak

SÜRPRİZ OLDU

Lviv bölge valisi Maksym Kozytsky, Jolie'nin Lviv'e sığınan insanlarla görüşmek için geldiğini söyledi. Jolie'nin bir yatılı okulu da ziyaret ettiğini aktaran Kozytsky, öğrencilerle sohbet ettiğini, onlarla fotoğraf çektirdiğini ve 'tekrar geleceğine söz verdiğini' söyledi. "Ziyaret hepimiz için sürpriz oldu. Jolie'yi gören birçok kişi onun gerçekten o olduğuna inanamadı. Ancak 24 Şubat'tan bu yana, Ukrayna tüm dünyaya burada pek çok inanılmaz şey olduğunu gösterdi" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'e sert sözler: Rus ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını gördükPutin'e sert sözler: Rus ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını gördük
Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Türkiye'yi hedef almışlarYunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Türkiye'yi hedef almışlar
Babacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştıBabacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Angelina Jolie
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

Trabzon'dan Fenerbahçe'ye küfür!

Trabzon'dan Fenerbahçe'ye küfür!

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

İlginizi Çekebilir

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.