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  4. Yanlarında adeta hayvanat bahçesi taşıyan kadınlar yakalandı! 2 beyaz kirpi, 2 armadillo, 35 kaplumbağa, 50 kertenkele, 20 yılan...

Yanlarında adeta hayvanat bahçesi taşıyan kadınlar yakalandı! 2 beyaz kirpi, 2 armadillo, 35 kaplumbağa, 50 kertenkele, 20 yılan...

28.06.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başkent Bangkok'taki bir havalimanında iki kadının bavulları x-ray cihazından geçerken ortaya çıkan görüntü şoke etti. Yanlarında adeta hayvanat bahçesi taşıyan kadınlar kaçakçılık suçundan gözaltına alındı. İki kadının bavullara koyduğu canlı hayvanların çeşitliliği ve sayısı da dikkat çekti.

Yanlarında adeta hayvanat bahçesi taşıyan kadınlar yakalandı! 2 beyaz kirpi, 2 armadillo, 35 kaplumbağa, 50 kertenkele, 20 yılan...

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Suvarnabhumi Havalimanı’nda 2 kadının X-ray’den geçtikleri sırada bavullarında canlı hayvan olduğu görüldü. Yetkililer, bavullarında 109 canlı hayvanı taşıyan kadınların Bangkok’tan Hindistan’ın Chennai kentine gidecek olan 38 yaşındaki Nithya Raja ve 24 yaşındaki Zakia Sulthana Ebrahim olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine çağrılan yaban hayatı görevlileri iki bavulda 2 beyaz kirpi, 2 armadillo, 35 kaplumbağa, 50 kertenkele ve 20 yılan bulduklarını bildirirken, polis iki kadının kaçakçılık suçundan gözaltına alındığını bildirdi.

2019 yılında, Bangkok’tan Hindistan’ın Chennai kentine giden bir adamın bagajında da bir aylık leopar yavrusu bulunması üzerine gözaltına alınmıştı.

(İHA)

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Tayland
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