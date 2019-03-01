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"Yanlış adres cinayetinde" müebbet hapis cezasına bozma

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

Yargıtay, ayrı yaşadığı eşi ve 3 çocuğunu öldürmek istediği sırada, adresleri karıştırdığı için 14 yaşında bir kız çocuğunu öldürdüğü iddia edilen sanığa verilen müebbet hapis cezasını, olay yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle bozdu - Sanığın yargılanmasına yeniden başlandı

Adana'da ayrı yaşadığı eşi ve 3 çocuğunu öldürmek istediği sırada, adresleri karıştırdığı için 14 yaşında bir kız çocuğunu öldürdüğü iddia edilen sanık, yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanmaya başlandı.

Adana 9.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Çaktır ile öldürülen kız çocuğunun babası Faruk Erbil ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı'nın okuduğu Yargıtay 1.Ceza Dairesinin bozma kararında suçun nitelendirilmesi yönünde eksik inceleme yapıldığına işaret edilerek, mahkemece keşif yapılması istendi.

Öldürülen kız çocuğunun babası Erbil, Yargıtayın bozma kararına uyulmasını talep etti.

Sanık Çaktır ise olay yerinde keşif yapılmasını istediğini belirterek, "Olay kazayla oldu. Beni affetmelerini istiyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, keşifte tanıkların da hazır bulundurulması istedi.

Duruşma ertelendi.

Aleyna Erbil, 13 Eylül 2015'te merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evinde, kanepede oturduğu sırada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mehmet Çaktır'ı Konya'daki evinde yakalamıştı. Çaktır, yargılandığı Adana 9.Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğu olası kasıtla öldürme" suçundan 29 Aralık 2015’te müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Yargıtay

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