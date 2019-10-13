Yanlış araç tamiratı can alabilir

Hasarsız olarak tercih edilen ve detaylı ekspertize gösterilmeden alınan araçlarda şasi, direk ve tavanın kesilmesi, airbaglerinin tamir edilmesi ya da çıkartılması ilerleyen zamanlarda felakete yol açabilir.

Sıfır araç almaya gücü yetmeyen ve ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar az kullanılmış araçları tercih ediyor. Bu araçlarda ise iyi kontrol edilmediği takdirde plakaya işlenmemiş kaza onarımları ortaya çıkabiliyor. Değişensiz boyasız olarak satılan araçlarda hasar kaydı görünmese de aracın en önemli yerlerinden airbag, şase ve direkleri tamir edilebiliyor. Bu onarımlar ise aracın değerini düşürmesinin yanında, doğru yapılmadığı takdirde kazalara yol açabiliyor ya da işlevini yerine getiremiyor. Tamir edilen aracın şasilerinden birinin 2 santimetre geride olması, hava yastıklarının değiştirilmemesi ya da yanlış tamir edilmesi, direklerin kesilerek değiştirilmesi, emniyet kemerlerinin sensörlerinin iptal edilmesi verilebilecek örnekler arasında geliyor.

Şasilerdeki dönüklük kazaya sebebiyet verebilir

Kazalarda ustanın yapacağı işçiliğin önemli olduğunu anlatan ekspertiz firması sahibi Ali Özden, "Ben kendim kaportacıyım, yıllarımızı verdik kaportacılığa. Şaseleri düzgün ölçümlerinde yapılırsa herhangi bir sıkıntı olmaz. Araba zaten parçalardan birleştirilmiş bir malzeme. Onun için iyi yapılırsa, işçilik iyi olursa onda bir sıkıntı olmaz. Ama şasilerde bir santim dönüklük olsa veya kayma olsa frene basıldığı an arabanın direksiyon hakimiyetini kaybedersiniz. Onun için onlara çok dikkat edilmesi lazım, işçiliğin çok iyi olması lazım. Bunları sözlü olarak söylemek pek doğru olmaz. Böyle durumlarda ehil insanlara, ehil check-upçılara gitmekte fayda olduğunu söylüyorum" dedi.

Arabanın görünüşünden belli olabileceğini aktaran Özden, "Arabada bir devrik yoksa haşur huşur bir araba değilse bakan kişi kendisi görebilir. Arabaya bakan müşteriler ilk olarak arabanın nasıl olduğunu anlayamazlar. Dışarıda ya da resimlerde çok güzel görünür ama buraya geldiği zaman arabanın kesik, değişen, devrik olduğunu şasilerde direklerde ya da podyalarda herhangi bir şey olup olmadığını biz zaten burada gösteriyoruz arkadaşlara" diye konuştu.