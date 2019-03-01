HABER

Yanlış beslenme alışkanlıkları kolon kanserini tetikliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof.

Yanlış beslenme alışkanlıkları kolon kanserini tetikliyor

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, kanserden ölüm nedenleri arasında ve görülme sıklığı açısından üçüncü sırada yer alan kolon kanserinin, doğru bir beslenme alışkanlığı ve yaşam tarzı veya erken teşhisle kesinlikle önlenebileceğini söyledi.
1-31 Mart’ın “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı” olduğunu belirten Prof. Dr. Gümürdülü, kolorektal kanserlerin hem kadınlarda hem de erkeklerde görülme sıklığı en fazla kanser türleri arasında üçüncü sırada yer aldığını aktardı.
Prof. Dr. Gümürdülü, halk arasında “kalın bağırsak” olarak bilinen ve sindirim sisteminin son kısmında yer alan bölgede gelişen kolon kanserinin, her yaşta görülmekle birlikte 50 yaşından sonra daha sık rastlandığını söyledi.
Kanserin, kolonda yer alan hücrelerde başladığını, hücre sayısı çoğaldıkça, kolon etrafına yayıldığını, erken tanı konması durumunda ise yüzde 90-100 oranında tedavi şansının bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Gümürdülü, geç fark edildiğinde lenf bezlerine ve kan dolaşımı yoluyla karaciğer, akciğer ve diğer organlara yayılım gösterebildiğini kaydetti.
En sık görülen kolon kanseri belirtilerinin dışkı alışkanlığında ve çapında değişiklik olduğunu vurgulayan Gümürdülü, “Sürekli ishal ve kabızlık, her zaman normal bir kalınlıkta gelen büyük abdestin incelmesi, daha önce olmayan sürekli yorgunluk, anüsten ve büyük abdestten kan gelmesi, karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikayeti, büyük abdestte yumurta akı görünümlü salgı en önemli belirtiler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Gümürdülü, kansızlık ve bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybının da görülebildiğini ifade ederek, kanserin ilerleyerek bağırsağı tıkadığı durumlarda ise karında şişlik ve ağrı oluştuğunu belirtti.
Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, sinsice ilerleyen ancak, erken teşhiste yüzde 90-100 oranında tedavi edilebilen kolon kanserinin beslenme ile ilişkisinin bulunduğunu, doğru bir beslenme alışkanlığı ile önlenebileceğini bildirdi. Kalın bağırsak kanserlerinden korunmada tarama yöntemlerinin yanı sıra riski azaltıcı bazı basamaklar da mevcuttur.

"Doğru beslenin su içmeyi unutmayın"
Yanlış beslenme alışkanlıklarının kolon kanserini tetiklediğini belirten Prof Dr. Gümürdülü, alkol ve sigaradan uzak durulması gerektiği uyarısında bulunarak, şöyle devam etti:
“Dünya Sağlık Örgütü’nün, kesin kanserojenler arasına dahil ettiği işlenmiş et ürünlerinden uzak durum. Aşırı kırmızı et tüketmeyin. Haftalık kırmızı et tüketimi 500 gramdan az olacak şekilde sınırlandırılmalıdır. Su içmeyi unutmayın.Serbest radikalleri hızla vücuttan uzaklaştırmasıyla bilinen su, aynı zamanda kanser önleyici etkiye de sahiptir. Bu maddeler böbreklerden idrarla, deriden terle, bağırsaklardan dışkı yoluyla atılır. Bu nedenle her gün günde en az 2 ile 2,5 litre su tüketilmesi gerekir."
Bol posalı beslenmeye özen gösterilmesini tavsiye eden Gümürdülü, “Meyve ve sebze tüketmeyi ihmal etmeyin. Kolonda safra ve yağ asitlerini bağlayıcı özelliği bulunan kalsiyum kaynaklarını beslenme listesine ekleyin. D vitamini yetersizliğine dikkat edin. Belirli aralıklarla test yaptırarak D vitamini düzeyini kontrol altında tutun. Mutlaka fazla kilolardan arının” diye konuştu.
Prof. Dr. Gümürdülü, bol hareketli yaşam tarzının da benimsenmesinin önemine dikkati çekerek, “Bol bol yürüyün” uyarısında bulundu. Gümürdülü, tüm bu uyarılara rağmen başta bağırsak alışkanlığında değişim ve kansızlık olmak üzere kolon kanseri şüphesi uyandıracak belirtiler varsa vakit geçirilmeden doktora başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Doğru beslenmeyle göz sağlığınızı koruyunDoğru beslenmeyle göz sağlığınızı koruyun
Evlilikte doğru bilinen 15 yanlışEvlilikte doğru bilinen 15 yanlış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.