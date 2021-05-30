“Yanlış Bilgilendirildik”

6 Ocak’ta Kongre baskınına katılanlardan bazılarının avukatları mahkemede olayların nedeninin yanlış bilgi ve komplo terorileri olduğunu belirteceklerini kaydetti. Bu arada olaylarla ilgili komisyon kurulmasının Senato’da reddedilmesi tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda.

Baskına katılmakla suçlananlardan en az 3’ünün avukatı Associated Press haber ajansına yaptıkları açıklamada seçimle ilgili yanlış bilginin ve komplo teorilerinin müvekkillerini yanlış yönlendirdiğini söyleyeceklerini kaydetti.

2020 Kasım ayındaki seçimler sonrası yanlış bilgi ve komplo teorilerinin önemli bir bölümü eski Başkan Donald Trump tarafından dile getiriliyordu.

Savcılar, yanlış bilgi yayanların en az Kongre baskınına katılanlar kadar şiddetten sorumlu olduklarını belirtiyor.

Geçen yılki seçimden Joe Biden’ın zaferle çıkmasının ardından Trump ve ona yakın isimler seçimin çalındığını iddia ettiler. Bu iddialar, hem iki partinin yetkilileri, uzmanlar, mahkemeler ve Trump’ın kendi adalet bakanı tarafından reddedildi.