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Yanlış bit ilacı tavukları telef etti iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 18:46 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, veterinerin verdiği yanlış ilaç yüzünden 21 tavuğunun telef olduğunu iddia etti.Musa Koçak, kendisine ait çiftlikte hobi olarak baktığı tavukları rahatsızlanınca veterinere gidip ilaç aldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, veterinerin verdiği yanlış ilaç yüzünden 21 tavuğunun telef olduğunu iddia etti.

Musa Koçak, kendisine ait çiftlikte hobi olarak baktığı tavukları rahatsızlanınca veterinere gidip ilaç aldı. Aldığı ilacı tavuklara verdikten bir müddet sonra hayvanlar telef olmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Koçak, soluğu veterinerde aldı. İddiaya göre veteriner, kendinden kaynaklanan bir hata olmadığını belirterek, ilaç firmasıyla irtibata geçmesini istedi. Bunun üzerine Musa Koçak, ilacı piyasaya süren firmayla irtibata geçti. Bir süre sonra ilaç firması kendisine telefonla dönüş yapıp, bu ilacın kanıtlı hayvanlarda kullanılamayacağını söylemesi üzerine ikinci şoku yaşadı.

Verilen bit ilacı yüzünden 21 tavuğu telef olurken, 2 horoz ve 3 tavuğa yoğurt yedirerek kurtardığını anlatan Musa Koçak, "Tavuklar bit olduğu için veterinere gittim. Bana bir ilaç verdi. Bir gün sonra tavuklarımı ilaçladım, bir saate varmadan tavuklarım telef oldu. Kendisine gittim, ’Yapacak bir şey yok, mai sabunu al yıka’ diye cevap verdi. Gelip tavuklarımı yıkadım, ama kurtulamadılar. Tekrar gittim, fiş istedim. Benim maddi ve manevi zararımı kim ödeyecek? İlaç firması da küçükbaş kanatlı hayvanlarda kullanılamayacağını söyledi. Mahkemeye vereceğim. Onların söylediği dozda suya karışım yapsaydım ben de ölürdüm. Ellerim, her yerim kızardı. Eve gelip yoğurt falan yedikten sonra ancak kendime geldim" diye konuştu.

Musa Koçak’ın eşi Nevin Koça da, "Yanlış ilaç yüzünden onlarca tavuğumuz telef oldu. Yazıktır, günahtır. Kendisinden davacı olacağız" diye konuştu.

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