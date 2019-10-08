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Yanlış böbreği alınınca, işitme engellilere umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de yaşayan işitme engelli İbrahim Çelebioğlu (58), 38 yıl önce böbrek ağrısı nedeniyle gittiği hastanede işaret dili bilmeyen doktorla iletişim kuramadığı için yanlıkşıkla sağlıklı böbreğinin alındığını öne sürdü. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması amacıyla 1990 yılında Denizli İşitme Engelliler Derneği Derneği'ni kurarak halen başkanlığını yürüten Çelebioğlu, verilen kurslar sayesinde 5 bin kişinin işaret dili öğrenmesini sağladı.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yaşayan işitme engelli İbrahim Çelebioğlu (58), 38 yıl önce böbrek ağrısı nedeniyle gittiği hastanede işaret dili bilmeyen doktorla iletişim kuramadığı için yanlıkşıkla sağlıklı böbreğinin alındığını öne sürdü. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması amacıyla 1990 yılında Denizli İşitme Engelliler Derneği Derneği'ni kurarak halen başkanlığını yürüten Çelebioğlu, verilen kurslar sayesinde 5 bin kişinin işaret dili öğrenmesini sağladı.

Çal ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Çelebioğlu, 3 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu duyma yetisini yitirdi. Çelebioğlu, İzmir İşitme Engeliler Okulu'na giderek işaret dilini öğrenip, eğitim aldı. Engeline rağmen hayattan kopmayan Çelebioğlu, 1979-1984 yılları arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasında muavin olarak çalıştı. Çelebioğlu'nun hayatı, 20 yaşındayken böbrek ağrısı şikayeti nedeniyle gittiği Denizli SSK Hastanesi'nde değişti. Sağ böbreğinde taş bulunduğu için ağrıları olduğunu belirten Çelebioğlu, muayene için gittiği doktorun işaret dili bilmemesi nedeniyle iletişim kuramadığını ve sorun yaşamadığı sol böbreğinin operasyonla alındığını kaydetti. Böbreğinin alındığından haberi olmadan hastaneden taburcu edildiğini belirten Çelebioğlu, sağ böbreğindeki ağrılarının sürmesi üzerine Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğunu, yapılan kontrollerde, sol böbreğinin alındığını öğrendiğini dile getirdi. Şaşkına dönen Çelebioğlu, hayatına tek böbrekle devam etmek zorunda kaldı.

5 BİN KİŞİNİN İŞARET DİLİ ÖĞRENMESİNİ SAĞLADI

Yaşamının bundan sonraki kısmını kendisi gibi işitme engelli olanlara adayan Çelebioğlu, Denizli Sağır Spor Kulübü'nü kurdu. Çelebioğlu, kurulan spor kulübüyle işitme engellilerin spor yapıp birbirleriyle iletişim kurarak sosyal hayatla iç içe olmalarını sağlamayı amaçladı. Çelebioğlu, 1990 yılında ise, arkadaşlarıyla birlikte Denizli İşitme Engelliler Derneği'ni kurdu. Başkanlık görevini de yürüten Çelebioğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle 2003 yılından bu yana derneğinde 130 işaret dili kursunun açılmasını sağladı. Açılan kurslara katılan yaklaşık 5 bin kişi işaret dilini öğrendi.

'İLETİŞİM SORUNU EĞİTİMLE ÇÖZÜLÜR'

Türkiye'de işitme engellilerin hayatın her anlamında sorunlar yaşadığını kaydeden Çelebioğlu, "Ben 1982 yılında, böbrek ağrısı nedeniyle başvurduğum doktorun işaret dili bilmemesi nedeniyle bir böbreğimi kaybettim. Sağ böbreğimde ağrım vardı. Yanlışlıkla sol böbreğim alındı. Daha sonra ise bir dernek kurarak, verilecek eğitimlerle toplumda yaşanan bu tür sıkıntıları çözmek istedik. Derneğimizde, Türkiye'de ilk kez işaret dili kursu açarak insanlara eğitimler verdik. 5 bin kişinin burada işaret dili eğitimi almasını sağladık. Biz işitme engelliler, sağlık kurumları, adliyeler, bankalarda iletişim sıkıntıları yaşıyoruz. Bu yüzden bu dernekler çok önemli. Bu sorun eğitimle çözülür. Özellikle bireylerin küçük yaşlarda işaret dili eğitimi alması gerekiyor. Ben 2.5 yaşındaki torunuma bile işaret dili eğitimi veriyorum. Engelliler adına mücadelemiz devam edecek" dedi.

İŞARET DİLİNİ TÜRKİYE'YE YAYDILAR

İbrahim Çelebioğlu'nun işaret dili tercümanı ve öğretmeni olan oğlu Kudret Çelebioğlu ise, "Her kamu kurumu ve kuruluşunda, personellerin işaret dili eğitimi alması gerekiyor. Herkes işaret dilini öğrensin istiyoruz. Küçük yaşta bu eğitimin verilmesi de oldukça önemli. Bugüne kadar 130 işaret dili kursu açtık. Bu sayı örgün eğitimde Türkiye rekorudur. Burada açılan öğreticilik kursuna katılanlar, Türkiye'nin dört bir yanına dağılarak eğitimler verdiler, işaret dilini yaşadıkları şehirdekilere öğrettiler. Biz iletişimin toplumsal hayatta oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

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