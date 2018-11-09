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"Yanlış mühendislik hayatları kaybetmemize yol açar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 16:06 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Peyami Battal: - "Depremlerde yanlış mühendislik hayatları kaybetmemize yol açar. Yıkılan binaların birçoğu yanlış mühendislikten, bir kısmı da kullanılan malzeme ve usta hatalarının yanlışlıklarından kaynaklanıyor. Bunlar insana dayalı hatalardır. Bu nedenle sorunlarımızı iyi çözmemiz gerekiyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof Dr. Peyami Battal, depremlerde yıkılan binaların birçoğunun yanlış mühendislikten, bir kısmının da kullanılan malzeme ve usta hatalarından kaynaklandığını bildirdi.

YYÜ tarafından 9 Kasım 2011'de kentte yaşanan depremin yıl dönümü dolayısıyla, moderatörlüğünü YYÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mucip Tapan'ın yaptığı konferans düzenlendi.

YYÜ Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen ve depremde bir otelin enkazında yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin adı verilen konferansın açılışında konuşan Rektör Battal, kentte yaşanan depremden hemen sonra Miyazaki'nin ailesiyle beraber Van'a gelerek depremzedelere yardım ettiğini söyledi.

Depremlerin insanlarda iz bırakan, olumsuz etkiye yol açan doğal afetler olduğunu anlatan Battal, doğal afetleri unutmamak için depremle ilgili panel ve konferanslara katılmak gerektiğini ifade etti.

Üniversite olarak depremle ilgili en doğru adımları atmaya özen gösterdiklerini ifade eden Battal, şöyle devam etti:

"Depremlerde yanlış mühendislik hayatları kaybetmemize yol açar. Yıkılan binaların birçoğu yanlış mühendislikten, bir kısmı da kullanılan malzeme ve usta hatalarının yanlışlıklarından kaynaklanıyor. Bunlar insana dayalı hatalardır. Bu nedenle sorunlarımızı iyi çözmemiz gerekiyor. Konferans ve panellerle bu durumu zihinlerde canlı tutmak gerekiyor. Bizler de deprem krizini ve depremle ilgili planlamayı çok iyi yaptık."

YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suvat Parin ise depremlerin her zaman yaşanma ihtimali olduğunu vurguladı.

Miyazaki'nin Van'da yaptığı çalışmalar ve hayatı ile ilgili bir kitap hazırladıklarını anlatan Parin, "Depremlerle baş edecek bir çalışma yöntemi belirlememiz lazım. Bu, gönüllük esasına dayalı bir çalışma yöntemi olmalıdır. Bu gönüllülük esası çerçevesinde örgütlenmemiz lazım. Miyazaki de bu anlamda tüm dünyaya bir mesaj verdi. Miyazaki'yi örnek alarak depremle baş edecek daha güçlü bir toplum oluşturabiliriz." dedi.

Deprem ve iktisadi işletmeler üzerine konuşma yapan eski DAKA Senel Sekreteri Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci de kentte 2011'de yaşanan depremden hemen sonra tüm ekiplerin enkazlara müdahale ettiğini anımsattı.

Konferans, YYÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Deniz'in 2011 Van depremleri ve göç eğilimleri üzerine sunumunun ardından sona erdi.

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deprem Konferans Van

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